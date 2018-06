Fußballcamp in Birkenhard

Die Vinzenz-von-Paul-Schule aus Schwendi ist vergangene Woche mit 38 Schülern in Birkenhard ins Fussballcamp gestartet. Das Trainerteam um Sascha Nagel empfing die Schüler. Nach einer intensiven Aufwärmeinheit gingen die Schüler in ihre Gruppen und versuchten sich in ersten Passübungen. Über Torschuss mit Finten ging es in ein erhitztes Spiel. Vor der zweiten Halbzeit stand das Thema gesunde Ernährung auf dem Plan. Anschlißend ging es weiter mit Dribblingparcour, Geschwindigkeitsschießen und Fußbaseball, um den Tag mit einem Abschlussspiel abzurunden.