Festakt in renovierter Sporthalle

Der Sportverein lädt ein zur 70-Jahrfeier, am Sonntag, 10. Juni, von 11 bis 17 Uhr mit Programm zum Zuschauen und Mitmachen. Das Fest findet statt in der Sporthalle, Hungerberg 3. Angeboten werden unter anderem Folkloretanz, Stationen um die Alltagsfitness zu testen und eine Gerätelandschaft in der Sporthalle. Aufführungen der Schattenboxen-Kampfkunst Taiji sowie des Boggie-Woogie-Tanzens sorgen für Unterhaltung.