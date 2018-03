Führungswechsel beim Gesundheitssport

Einen Vorstandswechsel hat es in der Sparte Gesundheitssport beim SV Birkenhard gegeben. Der bisheriger Vorsitzende Otto Kniehl übergab sein Amt bei der Jahresversammlung nach zehnjähriger Tätigkeit an Ingo Rembach.

Im voll besetzten Hans-Rieger- Vereinsheim des Sportvereins Birkenhard fand die Jahresversammlung der Sparte Gesundheitssport statt. Nach den üblichen Regularien, dem Bericht des Vorsitzenden, des Kassenberichts, der Kassenprüfung und der Entlastung des Vorstands, übergab das bisherige Vorstandsteam nach zehnjähriger erfolgreicher Tätigkeit unter der Leitung von Otto Kniehl seine Aufgaben an den neuen Vorsitzenden Ingo Rembach. Dieser hatte bereits im Vorfeld eine neue Mannschaft zusammengestellt, sodass die Wahlen zügig abgehalten werden konnten. Derzeit hat die Sparte Gesundheitssport 120 Mitglieder sowie 60 weitere Kursteilnehmer.

Erwin Fütterling erinnerte im Jahresrückblick an den verstorbenen Namensgeber des Vereinsheims, Hans Rieger. Darüber hinaus dankte er Otto Kniehl und dem gesamten Vorstand für die langjährige erfolgreiche und umsichtige Arbeit zum Wohl der Sparte Gesundheitssport und aller Teilnehmer. Als Anerkennung wurde Otto Kniehl zum Ehrenvorsitzenden der Abteilung Gesundheitssport ernannt. Als Dank für ihren Einsatz erhielten die Mitglieder des scheidenden Vorstands ein Präsent. Zusätzlich zu den bisherigen vielfältigen Kursen im Bereich Gesundheitsgymnastik in acht Gruppen am Mittwoch- und Freitagvormittag sowie Qi Gong und Tai Chi in vier Übungsgruppen am Montagabend und am Dienstagvormittag werden zwei neue Kurse „Alltagstrainingsprogramm“ für Menschen über 70 Jahren angeboten, um die Alltagsfitness zu erhalten und zu verbessern. Diese finden in den Räumen der AOK Biberach statt.