Eigentor bringt Birkenhard Unglück

Im Nachholspiel gegen den FC 07 Albstadt, der noch um den Relegationsplatz für den Aufstieg in die Verbandsliga kämpft, unterliegt der SV Birkenhard zuhause mit 0:2. Ein unglückliches Eigentor brachte den SVB auf die Verliererstraße

Nach zunächst ausgeglichenem Spielverlauf in der Anfangsphase wurde der FC Albstadt stärker und erspielte sich nach und nach ein immer größeres Übergewicht. Birkenhard spielte nicht wie gewohnt von hinten heraus, sondern operierte meist mit langen hohen Bällen auf die Spitzen und rückte aus dem Mittelfeld zu zögerlich nach, so dass die Gästeabwehr damit in Überzahl meist keine Probleme hatte. Der SVB war deshalb fast ausschließlich bei Standardsituationen gefährlich, z.B. durch Simon Macht, der eine Freistoßflanke von Steffen Wagenblast (28.) knapp über das Gästetor köpfte. Anders die Gäste: zwar verwendeten auch sie des Öfteren hohe Bälle, taten dies aber aus dem Spielfluß heraus und erzeugten damit immer wieder Situationen, die die Birkenharder Defensive in Bedrängnis brachten. Insbesondere der starke Kevin Dicklhuber sorgte immer wieder für „Betrieb“ am und im SVB-Strafraum. Und hätte nicht SVB-Torhüter Marc Kohlhöfer so einen guten Tag gehabt, wäre ein Rückstand zur Halbzeit nicht zu verhindern gewesen. In Reihe parierte er gefährliche Torschüsse und pflückte Flanken vor den FCA-Stürmern herunter. Höhepunkt war eine Abfolge von vier FCA-Torschüssen in der 22. Minute, von denen er drei per Reflex abwehrte und bei einem das Glück des Tüchtigen hatte: der Ball traf die Latte. Ein weiteres Mal bewahrte Aluminium den SVB vor einem Rückstand, als Dicklhuber einen 30m-Freistoß wuchtig ans Kreuzeck setzte.

So glücklich das 0:0 zur Halbzeit für Birkenhard war, so unglücklich kam der 0:1-Rückstand zustande: eine Albstädter Freistoßflanke lenkte Macht beim Abwehrversuch im eigenen Strafraum per Kopf unhaltbar für Kohlhöfer in den Torwinkel ab. Albstadt versuchte zunächst nachzulegen, Kohlhöfer war jedoch jeweils auf dem Posten. In der letzten halben Stunde drängte der SVB mit frischen Offensivkräften immer mehr auf den Ausgleich, konnte jedoch Möglichkeiten durch Felix Groer (77., 25m-Schuss), Daniel Milanovich (78., 18m-Freistoß wurde von der Mauer knapp übers Tor abgefälscht) und Jochen Hauler (82., Direktabnahme aus 20m) nicht zum Ausgleich verwerten. Stattdessen sorgte der in der zweiten Hälfte eher unauffällige Dicklhuber bei einer Kontersituation nach Hereingabe von rechts allein vor Kohlhöfer für das entscheidende 0:2 (86.). (pd)