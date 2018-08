Deutschland wahrt weiße WM-Weste

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat bei ihrem Besuch am Standort Stetten am kalten Markt am Montag die Bedeutung der Deutsch-Französischen Brigade für die Anstrengungen einer gemeinsamen europäischen Verteidigungspolitik unterstrichen. Die Brigade, die in Stetten mit dem Artilleriebataillon 295 und der Panzerpionierkompanie 550 vertreten ist, zeige, „wie die Zukunft einer Armee der Europäer sein kann“, sagte von der Leyen bei dem Truppenbesuch.