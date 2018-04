Die Rollstuhlbasketball-Nationalspielerin Annabel Breuer aus Birkenhard hat sich mit dem RSV Lahn-Dill zum 14. Mal in der Vereinsgeschichte den deutschen Pokalsieg gesichert. Vor heimischer Kulisse besiegte das Team aus Mittelhessen den Überraschungs-Finalisten Hannover United am Ende deutlich mit 74:35. Die RSB Thuringia Bulls sicherten sich Platz drei vor den Dolphins aus Trier.

In der gut besuchten Wetzlarer August-Bebel-Halle standen sich bereits im Halbfinale des Final Four die beiden hoch favorisierten Teams RSB Thuringia Bulls und Gastgeber RSV Lahn-Dill gegenüber. Beide Teams lieferten sich ein packendes Spiel auf Augenhöhe, welches der RSV Lahn-Dill erst in der Overtime hauchdünn mit 70:69 für sich entscheiden konnte. Zuvor sorgte Underdog Hannover United im ersten Halbfinale für eine kleine Pokal-Überraschung. Gegen die für dieses Duell favorisierten Dolphins aus Trier gelang den Niedersachsen ihre beste Saisonleistung und ein damit für viele überraschender wie sensationeller 77:51-Erfolg. Das Finale war dann eine klare Angelegenheit. Hannover United musste sich mit 35:74 geschlagen geben und somit hieß der alte und neue Pokalsieger RSV Lahn-Dill.

Nominierung für WM-Kader

Darüber hinaus erhielt Annabel Breuer eine weitere gute Nachricht. Sie wurde von Cheftrainer Martin Otto als langjährige Leistungsträgerin für den deutschen WM-Kader der Frauen nominiert. Die Weltmeisterschaft findet vom 16. bis 26. August in Hamburg statt.