Birkenhard steckt bitter Niederlage ein

Der SV Birkenhard hat das Spiel in Frommern-Dürrwangen deutlich mit 0:4 verloren. Die Höhe der Landesliga-Pleite stand bereits zum Pausenpfiff fest.

Bei strömendem Dauerregen erwischte der SV Birkenhard auf dem Balinger Kunstrasenfeld einen rabenschwarzen Tag. Insbesondere die Defensivabteilung verschlief die Anfangsviertelstunde komplett. So war es nicht verwunderlich, dass man in der 15. Spielminute bereits mit 0:3 in Rückstand lag. Bereits in der 2. Minute wurde ein Eckball ins eigene Tor abgelenkt und keine fünf Minuten später durfte TSV-Spieler Ali Tzeichun unbedrängt aus kurzer Distanz zum 2:0 einköpfen. Auch zum 3:0 durch Maj Daiman per Schuss aus 15 Metern (15.) assistierte die SVB-Defensive nach einem Missverständnis durch eine Kopfballvorlage.

Dann endlich hatte der SVB die erste eigene Möglichkeit. Jochen Hauler vergab jedoch die Großchance zum so wichtigen Anschlusstreffer, indem er den Kopfball nach Ecke von Daniel Milanovich direkt auf den Heimtorhüter platzierte (24.). Stattdessen ermöglichte man dem Gegner durch einen unnötigen Freistoß am Strafraumeck den vierten Treffer. Erneut Daiman nahm Maß und traf genau in den Winkel (34.). Damit schien die Partie bereits nach einer guten halben Stunde schon entschieden zu sein.

Erst nach dem Wechsel sah man einen SV Birkenhard, der sich steigerte, jetzt dagegen hielt, mitspielte und auch zu Tormöglichkeiten kam. Zunächst wurde Simon Machts Schussversuch aus kurzer Distanz noch im letzten Moment geblockt (52.), dann setzte er einen Freistoß aus 25 Metern an den Pfosten (56.). Erneut Macht verzog aus dem Gewühl im Torraum heraus nur knapp (64.) und auch Bastian Aßfalgs Schuss aus der zweiten Reihe strich nur knapp am Tor vorbei (76.). Den zweiten Aluminiumtreffer des SVB verzeichnete der eingewechselte Jochen Pfänder (80.): nach einer Kopfballabwehr schoss er den Ball an die Latte. Aber auch Frommern hatte durch einen knapp übers Tor gehobenen Ball (83.) die Möglichkeit, das Ergebnis weiter auszubauen.

Nach einer bescheidenen Leistung in der ersten Halbzeit und insbesondere in der Anfangsviertelstunde zeigte also das Team von Trainer Franz Leicht im zweiten Spielabschnitt Charakter, konnte aber wegen schlechter Chancenverwertung das Ergebnis nicht erträglicher gestalten. (Oder sehr frei nach Uwe Wegmann: Erst hatte man großes Pech, und dann kam auch noch kein Glück dazu.)

In den beiden nun anstehenden Kreisderbys gegen den FV Biberach und beim SV Baltringen sollte man wieder von Beginn an hellwach sein und an die im bisherigen Saisonverlauf gezeigten Leistungen anknüpfen, wenn man dort punkten will. (pd)