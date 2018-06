Stadt will Modergeruch in Turnhalle bannen

Einstimmig hat der Ortschaftsrat Bihlafingen den städtischen Haushaltsentwurf 2015 gutgeheißen. „Insgesamt können wir zufrieden sein“, resümierte die Ortsvorsteherin Rita Stetter.

Höchste Priorität misst der Ortschaftsrat der Sanierung der Schulturnhalle bei. Seit Jahren schlägt den Nutzern modriger Geruch entgegen, eine Zwangslüftung hat nichts gebracht. Das Gebäude stammt aus den 1960ern und hat keine Dämmung nach außen. Jetzt will die Stadt eine Wand öffnen und neu aufbauen und feuchtigkeitsregulierende Platten anbringen. Kosten: rund 20 000 Euro.

Weitere 15 000 Euro investiert die Stadt ins Grundschulgebäude. Die Außenwand an der Nordseite muss trockengelegt werden (Stetter: „dort schimmelt’s“). Der Brandschutz wird verbessert, Fenster ersetzen Glasbausteine.

Die Grundschule Bihlafingen verfügt nächstes Jahr über ein Schulbudget von 6800 Euro. Für den Unterhalt von Feldwegen stehen 7500 Euro bereit, für Straßen 17 000 Euro, für die Sicherheitsbeleuchtung im Pfarrstadel 5000 Euro, für die Bewirtschaftung des Friedhofs 2200 Euro.

Investitionen in den Brandschutz im Kindergarten „Spatzennest“ schlagen mit 5000 Euro zu Buche, kleinere Ersatzbeschaffungen mit 2200 Euro. Außerdem stattet die Stadt das „Spatzennest“ mit einer komplett neuen Küche aus (8000 Euro); die alte hat mehr als 40 Jahre auf dem Buckel, Geräte sind defekt, ein bloßer Austausch lohne nicht mehr, sagte der Kämmerer Gerold Rechle.

Noch dieses Jahr erhält Laupheims kleinster Teilort einen neuen Schneepflug für den Winterdienst (10 500 Euro). Die Bihlafinger Feuerwehr wird mit weiteren Einsatzjacken für die Brandbekämpfung mit Atemschutz ausgerüstet (2500 Euro).

Sicherheitsbeleuchtung und Feuerschutztüren in der Ortsverwaltung sind im Haushaltsplan 2015 mit 10 000 Euro veranschlagt. Mit 7000 Euro beteiligt sich die Stadt an der Erweiterung und Modernisierung der Sammelkläranlage Erbach, an die Bihlafingen angeschlossen ist.

30 000 Euro steckt die Stadt in eine Erschließungsplanung für Straße und Kanalisation im Hans-Keller-Weg. Der Ausbau ist 2016 vorgesehen, dann werden Anliegerbeiträge fällig.

Von den zuletzt erschlossenen Bauplätzen im Quartier „Hinter der Kirche“ sind bereits 80 Prozent verkauft. Für die anderen gibt es ernsthafte Interessenten, informierte Rita Stetter. Der nächste Abschnitt steht also wohl bald zur Erschließung an.