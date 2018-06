Mehr Busse für Bihlafingen

Deutlich mehr Busverbindungen als bisher soll es ab Mitte 2015 zwischen Bihlafingen und Laupheim geben. Das kündigte der Stadtkämmerer Gerold Rechle am Dienstag bei der Haushaltsberatung im Ortschaftsrat an.

Hintergrund der geplanten Verbesserung: Zum Stichtag 1. Juli 2015 hat das Regierungspräsidium Tübingen die Konzession für den Nahverkehrsraum Laupheim neu vergeben. Dabei geht es um den Stadtverkehr sowie um die Regionalbuslinien 240 (Laupheim-Schwendi-Wain), 226 (Laupheim-Mietingen-Schönebürg) und 227 (Laupheim-Achstetten-Stetten-Bihlafingen).

Die Konzessionen werden derzeit noch von den Busunternehmen Reinalter und Bottenschein, der Stadtverkehr Laupheim GmbH & Co. KG sowie der RAB (DB ZugBus Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH) gehalten. Sie laufen zum 30. Juni 2015 aus. In dem Verfahren zur Neuvergabe lagen dem dafür zuständigen Regierungspräsidium Tübingen mehrere Anträge vor; den Zuschlag für die nächsten zehn Jahre erhielt die RAB. Das geht aus dem Wirtschaftsplan 2015 der Stadtwerke Laupheim hervor.

Die Bihlafinger profitieren vom Konzessionswechsel. Im RAB-Angebot sind laut Rechle enthalten:

eine Fahrt nach Laupheim Montag bis Freitag um 9.15 Uhr (bisher nur Dienstag und Donnerstag);

zwei zusätzliche Fahrten nach Laupheim Montag bis Freitag jeweils um 19.15 und um 20.15 Uhr (bisher startete der letzte Bus um 18.20 Uhr);

am Samstag: sieben Verbindungen nach Laupheim und zurück zwischen 8.30 und 20.30 Uhr (bisher zwei);

an Sonn- und Feiertagen: ebenfalls sieben Verbindungen (bisher keine);

Von Laupheim nach Bihlafingen verkehren künftig von Montag bis Freitag vormittags zwei Busse zusätzlich, um 10.40 und um 11.40 Uhr. Die bisherige Andienungslücke zwischen 8 Uhr und 12.30 Uhr wird damit geschlossen.

Der letzte Bus von Laupheim nach Bihlafingen fährt erst um 20.40 Uhr.

„Enormer Qualitätssprung“

Dies könne als enormer Qualitätssprung gewertet werden, sagte Rechle. Im Detail müsse der künftige Fahrplan noch ausgestaltet werden, auch was die Schulferien betrifft. Im Frühjahr wollen die Stadtwerke umfassend darüber informieren.

Das in der Kernstadt und den Teilorten gültige „Laupheim-Ticket“ ist vom Konzessionswechsel nicht betroffen. Seit August 2011 zahlen Erwachsene für eine Einzelfahrt 1,20 Euro, Kinder von sechs bis 14 Jahren 80 Cent. Fahrgäste aus Bihlafingen zahlen im Bus zwar den teureren Tarif des Donau-Iller-Nahverkehrsverbunds (Ding); sie können sich den Differenzbetrag zum „Laupheim-Ticket“ aber nachträglich gegen Vorlage des Fahrscheins von der Ortsverwaltung wieder ausbezahlen lassen. Die daraus entstehenden Kosten übernimmt weiterhin die Stadt.

Spürbar entlastet wird das Stadtsäckel dagegen bald an anderer Stelle. Die RAB führt die Linien im Nahverkehrsraum ab Juli 2015 eigenwirtschaftlich, sprich komplett auf eigene Rechnung. Dies hat zur Folge, dass sich der bisherige Zuschussbedarf für den Stadtverkehr in Höhe von rund 100 000 Euro nächstes Jahr halbiert. Von 2016 an entfällt er ganz.

Bihlafingens Ortsvorsteherin Rita Stetter zeigte sich am Dienstag hoch erfreut über das erweiterte Fahrplanangebot. Ihre Bitte: Die RAB möge Busse schicken, in die auch ältere Mitbürger problemlos einsteigen können: „Nicht alle Fahrer sind behilflich.“ Laut Gerold Rechle sollen in Zukunft häufiger als bisher Niederflurbusse eingesetzt werden.