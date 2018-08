Kleine Jäger gehen auf die Pirsch

Sehr viel über die heimische Tier- und Pflanzenwelt haben die Teilnehmer beim „Laupfrosch“-Programmpunkt des Laupheimer Hegerings erfahren.

Am Freitagnachmittag ging es mit Naturpädagogin Steffi Holder und Jäger Andreas Ils auf Exkursion durch den Bihlafinger Forst. „Was macht denn so ein Jäger?“, fragte Steffi Holder die Kinder. Als Antwort kam natürlich als erstes „ Schießen“. Das sei aber nur der kleinste Teil der Arbeit eines Jägers, meinte die Naturpädagogin. So müsse ein Jäger zirka 14 Mal am frühen Morgen oder in der Dämmerung ansitzen, um zum Beispiel eine Wildsau erlegen zu können. Das sei nicht immer so gemütlich: „Im Winter kann es einem da schon ganz schön kalt werden.“ Zum größeren Teil bestünden die Aufgaben der Jäger aus Revierarbeit. So wie die Pflege der Hochsitze oder auch das Füttern der Tiere in Gegenden, wo es nötig ist, etwa im Winter im Gebirge.

Jeder Jäger müsse, bevor er ansitzen darf, zuerst einen Jagdschein machen. „Das sind 130 Schulstunden mit anschließender Prüfung“, erläuterte Holder. „Ihr dürft heute aber ohne Prüfung schon mal als Jagdhelfer auf die Pirsch gehen. Also Augen und Ohren auf, ob ihr was Interessantes, Tiere oder Pflanzen entdecken könnt.“

Auf dem Weg zum Bihlafinger Weiher erklärten Steffi und Andreas einige am Wegesrand wachsenden Pflanzen, wie diese verwendet werden können und welche als Nahrung für die Tiere dienen. So sind Eicheln gerne gefressene Kost von Rehen und Wildsauen und selbstverständlich auch, wie der Name schon sagt, von Eichelhörnchen und Eichelhäher.

Ab und zu waren im Wald auch wilde Tiere zu entdecken. In diesem Fall in ausgestopfter Form. Feldhasen, Rehe, Fuchs, Dachs oder auch ein grimmiges Wildschwein. Sehr spannend war es für die Kinder, einen richtigen Dachsbau zu begutachten. Wobei, so Steffi Holder, ab und zu auch Dachs und Fuchs gemeinsam einen Bau bewohnen. Dabei sei der Hauptbauherr meist der Dachs, der den Bau mit seinen scharfen Krallen und Zähnen grabe. Durch eine List, nämlich das Verbreiten von üblen Gerüchen oder das Absetzen von Kot im Dachsbau, verderbe der Fuchs dem Dachs die Lust, sich dort aufzuhalten, und der Fuchs könne dann die vorbereitete Wohnung beziehen. Der Dachs grabe einfach solange weiter, bis sie beide Platz haben.

Auch auf ein Wildschwein trafen die Jungen und Mädchen. Vor diesen, muss man sich, besonders wenn sie Junge haben, sehr in Acht nehmen, warnte Andreas Ils. Manche Jäger oder deren Hunde hätten schon schmerzhafte Verletzungen durch die messerscharfen „Waffen“, wie die Zähne der Wildschweine genannt werden, davon getragen. „Wenn euch ein Wildschwein im Wald begegnet, geht langsam zurück und versteckt euch.“ Wichtig sei auch, Jungtiere, beispielsweise Hasen oder ein Kitz, nicht anzufassen. „Sonst werden sie von der Mutter nicht mehr angenommen.“

Am Bihlafinger Weiher führte Philipp Gruber noch vor, wie gut sein Jagdhund Hexe aus dem Wasser apportieren kann. Hexe machte das riesigen Spaß, und sie sprang laut platschend ins Wasser. Rund 50 Stunden kann ein gut ausgebildeter Jagdhund einer Fährte nachspüren, ergänzte Steffi Holder.

Nach einer kleinen Pause an der Gräflich Reuttnerschen Jagdhütte bekamen die kleinen Jäger noch die Aufgabe, einem frechen tierischen Apfeldieb nachzuspüren. Dazu hatte Steffi Holder allerlei Spuren wie Haare des Tieres oder Pfotenabdrücke gelegt, die Hinweise auf diesen gaben. Die Jagdhelfer machten ihre Sache gut, und am Ende konnte der Dachs identifiziert werden. Zur Belohnung und zur Stärkung am Ende des Nachmittags gab`s dann noch Grillwürste und Wecken.