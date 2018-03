Ein Auftritt vor ganz schön viel Publikum

25 Kinder und Jugendliche aus Bihlafingen, die von der städtischen Musikschule Gregorianum unterrichtet werden, haben am vergangenen Samstag im voll besetzten Saal des Pfarrstadels ihr Können unter Beweis gestellt. Eine breite Vielfalt an Instrumenten wurde dem begeisterten Publikum vorgestellt.

Die verschiedenen Stilrichtungen auf dem Klavier stellten die Musikschüler mit Liedern wie „Alla Turca“ von Mozart bis hin zu „Vampire im Schloss“ von Mike Schoenmehl vor. Auch ein Slawischer Tanz, elegant gespielt von Lukas Stein, war dabei. Es folgten verschiedene Flötenensembles und -solisten mit dem fröhlichen „Summer Day“ und anderen Stücken sowie die musikalischen Früherziehungskinder mit ihrem „Summ, summ, summ“.

Die Cellistin Katharina Moll wurde von ihrer Schwester Juliane am Klavier bei dem Lied „Nostalgie“ begleitet. Felicitas Moll gab mit „Wake Me Up, When September Ends“ ihr Können zum Besten. Nicht zu vergessen auch die „Andenmelodie“, hervorragend auf der Querflöte gespielt von Nicole Thomas.

Ein fetziger E-Bass, gespielt von Janos Rieger bei dem Song „Respect“ von Aretha Franklin, ließ das Publikum mitschwingen. Auch die E-Gitarre – Janos’ Bruder Liam Rieger spielte „Ghostbusters“ von Ray Parker jr. – fand großen Anklang.

Die Anspannung war groß, vor allem unter den Jüngsten. Schließlich treten sie kaum vor so viel Publikum auf. Gerade diese Leistung und die Courage lobte die Ortsvorsteherin Rita Stetter. Sie dankte auch den Musiklehrern, die anwesend waren und ihren Schülern letzte Tipps gaben. Insbesondere dankte Rita Stetter der Außenstellenleiterin Hedwig Ruf-Hörmann für ihr Engagement und überreichte ihr einen Blumenstrauß. Sie decke ein breites Spektrum ab – angefangen von der Musikalischen Früherziehung, Blockflöte und Keyboard bis hin zum Klavier. Das Vorspiel sei zu einer wichtigen Veranstaltung im Bihlafinger Jahresreigen geworden, so Rita Stetter.

Am Ende konnten sich sowohl die Schüler als auch die Zuhörer bei Kaffee und leckeren gespendeten Kuchen stärken. Jeden Mittwochnachmittag werden die Schüler in Bihlafingen im Pfarrstadel unterrichtet.