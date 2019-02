Zwischenrunde steht auf dem Programm

Immer weiter: So heißt es für einige Jugendfußballteams des Bezirks Riß, die bereits die Zwischenrunde der Hallenmeisterschaft auf Verbandsebene erreicht haben. Dabei geht es am kommenden Sonntag, 17. Februar, um den Einzug in die Endrunde. Das Turnier um den Sparkassen-Junior-Cup der C- und D-Juniorinnen findet in der BSZ-Halle in Biberach statt. Dafür haben sich die C-Juniorinnen der SGM Kirchberg – sie spielen von 14 Uhr an – und die D-Juniorinnen der SGM Bellamont – Spielbeginn: 10 Uhr – qualifiziert.

Den weiteren Teams stehen erneut teils weitere Fahrten bevor: So treten die B-Juniorinnen des SV Alberweiler am Sonntag von 12 Uhr an in Wendlingen an. Die C-Junioren des FV Olympia Laupheim fahren nach Dotternhausen auf die Zollernalb, wo es um 14 Uhr losgeht, ebenso wie für die Olympia-D-Junioren, die jedoch in Neu-Ulm antreten. Ebenfalls nach Neu-Ulm geht es für die E-Junioren des SV Mietingen, ihr Turnier beginnt bereits um 10 Uhr. Nach Pfullingen nahe Reutlingen reisen die E-Junioren der SGM Haslach, auch sie starten um 10 Uhr.