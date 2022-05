Neo-Nazis stören Filmaufführung im Abdera

Am Dienstagabend war Peter Ohlendorf mit seinem Film „Blut muss fließen - Undercover unter Nazis“ zu Gast im Abdera.

In dem Film geht es um die Nazi-/Rechtsrock-Szene in Deutschland und Europa - und wie junge Leute mit dieser Musik geködert und radikalisiert werden. Wie die Veranstalter mitteilen, kamen rund 50 Besucherinnen und Besucher zu der Vorführung. Und die erlebten einen Filmabend, der allen wohl noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Denn laut Mitteilung musste der Film für einen kurzen Moment wegen lauter Schläge gegen die Eingangstüre der Kulturhalle unterbrochen werden. Nach Angaben der Organisatoren wurden alle Türen sofort verschlossen und die Polizei alarmiert. Die sei allerdings erst nach einer Stunde angekommen. Da sei die Veranstaltung schon beendet gewesen.

Wie die Veranstalter weiter berichten, waren nach der Aktion zahlreiche Sticker aus dem rechtsextremen Spektrum an Wänden und Türen der Kulturhalle vorzufinden. „Zum Glück kam es zu keinen Personenschaden und alle Teilnehmenden konnten sicher ihren Heimweg antreten“, schreiben sie.

Ihr Fazit: „Es war besonders unangenehm und kaum zu ertragen, nach den erschreckenden Eindrücken des Filmes mit Menschen konfrontiert zu sein, die offensichtlich eben dieses Gedankengut teilen. Dieser Einschüchterungsversuch hat der Aktualität und Realität der Thematik nochmals Nachdruck verliehen. Umso wichtiger, dass wir gemeinsam aktiv bleiben, weiterhin Bildungsarbeit leisten und Menschen über Naziszenen und die große Gefahr, die damit einhergeht, aufklären.“

Der Film wurde am Mittwoch Vormittag auch am Pestalozzi Gymnasium in Biberach für die Jahrgangsstufen 8-10 gezeigt und wie im Abdera mit einem anschließendem Gespräch mit Peter Ohlendorf begleitet.