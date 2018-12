Zwischen Krippenspiel und Christmette: So erleben Biberacher Pfarrer Weihnachten

Von

Arnold Matscher, der selber in Oberstenweiler lebt, hat sich einige Gedanken gemacht, wie der Dorfplatz und der Zugang zum Dorfgemeinschaftshaus verschönert und verbessert werden kann. Seinen Plan stellte er am Dienstag in der Gemeinderatssitzung vor. Bisher ist im Kurvenbereich Seeblick/St. Antoniusstraße eine Betonstützmauer, in der sich ein Wasserspeier als Brunnen befindet, zu sehen. Mit einer Trockenmauer aus Natursteinen, in der ein Treppenaufgang zum DGH integriert werden soll, wird diese Situation in Zukunft wesentlich schöner gelöst.