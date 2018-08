Zwischen Biberach und Aulendorf rollt kein Zug

Pendler und Reisende müssen am Montag, 3. September, mit Einschränkungen auf der Südbahn rechnen. Denn aufgrund der Elektrifizierung der Strecke stehen zwischen Biberach und Biberach-Süd an diesem Tag erste vorbereitende Oberleitungsarbeiten an, wie die Deutsche Bahn am Montag bekannt gab. Das heißt: Zwischen Biberach und Aulendorf rollt ein Tag lang kein Zug.

Die Streckensperrung bringt Änderungen sowohl im Regional- als auch im Fernverkehr mit sich. So verkehren die Interregio-Express-Züge (IRE) nur zwischen Aulendorf und Basel. Zwischen Ulm und Aulendorf fallen sie komplett aus. Die IRE-Züge von beziehungsweise nach Lindau fahren von Stuttgart über Ulm nach Biberach sowie zwischen Aulendorf über Friedrichshafen nach Lindau. Die Regionalbahnen verkehren nur ab beziehungsweise bis nach Biberach.

Busse fahren zwischen Biberach und Aulendorf

Nach Mitteilung der Deutschen Bahn werden auf dem Abschnitt „Biberach–Aulendorf“ an diesem Tag Busse eingesetzt. Sie halten in Biberach-Süd und in Bad Schussenried. Die Busse fahren am Biberacher ZOB an Bussteig 15 ab, in Biberach Süd am Liebherr-Werk, in Bad Schussenried in der Waldseer Straße und in Aulendorf am Bahnhof an Bussteig eins. Eine Fahrradmitnahme ist in den Ersatzbussen nicht möglich.

IC-Verbindungen fallen aus

Auch der Fernverkehr ist betroffen. Demnach fällt der IC 118 Innsbruck–Münster (Westf) (planmäßige Ankunft 20.30 Uhr) zwischen Lindau und Stuttgart aus. Von Stuttgart bis Münster (Westf) verkehrt IC 2528 in den Fahrzeiten von IC 118. Der IC 119 Münster (Westf) (planmäßige Abfahrt 7.26 Uhr)–Innsbruck fällt zwischen Stuttgart und Lindau aus. Von Münster (Westf) bis Stuttgart verkehrt IC 2529 in den Fahrzeiten von IC 119.

Weitere Vollsperrung kommt bald

Pendler und Reisende müssen in den kommenden Jahren immer wieder mit Streckensperrungen rechnen. Denn für die Elektrifizierung werden auf rund 120 Kilometern zwischen Ulm und Friedrichshafen und bis Lindau 4000 Masten errichtet und 250 Kilometer Oberleitung verlegt. An 35 Straßenüberführungen und 38 Bahnübergängen wird gearbeitet, Gleise werden abgesenkt und Stützmauern gebaut. Drei Straßenbrücken sowie zwei Geh- und Radwegverbindungen werden neu errichtet.

Ab 10. September bis 21. Dezember ist beispielsweise die Strecke Ulm–Laupheim-West komplett gesperrt. Fahrgäste müssen drei Monate lang auf Busse ausweichen.

Informationen zu Reiseverbindungen

Die Deutsche Bahn empfiehlt Fahrgästen, sich mittels Echtzeitinformationen in der Reiseauskunft auf m.bahn.de, in der DB Navigator-App und bei www.bahn.de/Reiseauskunft über die Reiseverbindungen zu informieren.