Uli Boettcher und Brian Lausund sind mit ihrem neuen Programm am Samstag, 14. Januar, 20 Uhr, und am Sonntag, 15. Januar, 19 Uhr, im Komödienhaus in Biberach zu Gast. Das Programm tummelt sich fröhlich im Grenzbereich zwischen absurden Fakten und blankem Unsinn.

Boettcher ist bekannt dafür, keine Ahnung von nichts zu haben, während sein Kollege Lausund ein ausgemachter Klugscheißer ist. In dieser Kombination sind die beiden bestens für den Versuch gerüstet, in den aktuellen Fake-News-Dschungel einen Pfad der Erkenntnis zu schlagen.

Denn Tatsache ist: Immer größere Teile unseres Lebens werden von scheinbar unüberprüfbaren „Fakten“ bestimmt. Wie gefährlich ist ein Virus, den ich weder fühlen, sehen noch schmecken kann? Was ist mit der Mondlandung? Wieso ist mein Einkaufswagen voll, wenn ich nur ein Toastbrot kaufen wollte? Wenn ein Reality-TV-Star Präsident ist und Politiker in Doku-Soaps auftreten – wo ist dann noch die Grenze zwischen debiler Unterhaltung und lebenswichtigen Entscheidungen? Und sollte mein Kontostand nicht dringend einem Faktencheck unterzogen werden? Wieso habe ich schon wieder drei Kilo zugelegt, obwohl ich die neuste Schweinsbratendiät mache?

Echt jetzt: das kann so nicht stimmen.