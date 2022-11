Zweiter Tabellenplatz für die TG Biberach

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In der diesjährigen Bogensport-Hallensaison treten wieder zwei Mannschaften der TG Biberach in den Ligen an. Die erste Mannschaft, bestehend aus Anika Herzig, Isabel Herzig, Stephanie Kolb, Günter Schilling und Sandro Castrignanò, startete am 6. November in der Landesoberliga Süd. Die ersten vier Matches entschieden die Biberacher souverän für sich. Dabei schlugen sie den BWT Kirchentellinsfurt 2, die SGes Seebronn sowie den PSV Reutlingen 2 und entschieden auch das Leermatch für sich, was ihnen jeweils zwei Matchpunkte bescherte. Erst im fünften Match gegen den SV Villingendorf und im sechsten Match gegen den SV Weilheim-Teck mussten sie eine Niederlage einstecken und gaben je zwei Matchpunkte ab. Das letzte Match gegen den BS Nürtingen 2 gewannen sie wieder mit zwei Matchpunkten, so dass sie am Ende des ersten Wettkampftages mit einer Punktdifferenz von 10:4 einen vorläufigen zweiten Tabellenplatz erreichten.

Die TG Biberach 2 besteht aus Petra Bitterwolf, Finja Gerster, Karlheinz Gerster, Thomas Jäger, Marc Stammet, Heidi Stark, Isabella Steinbichler und Hans Süßmuth. Das Team startete am 13. November in den ersten Wettkampftag der Landesliga A Oberschwaben. Gleich im ersten Match gegen den SV Laupheim 2 wurde jeder Satz hart umkämpft. Die Biberacher und die Laupheimer gewannen und verloren abwechselnd die ersten vier Sätze. Den fünften und letzten Satz entschieden die Laupheimer für sich, sodass die Biberacher das Match verloren und die Laupheimer zwei Matchpunkte sammeln konnten. Auch die weiteren Matches gegen den SV Hitzkofen, den SV Kirchberg Iller, den BSV Ulm, den SV Laupheim und den BSC Laupheim 2 verlor die TG Biberach 2 und vergab damit jeweils zwei Matchpunkte an die Gegner. Nur das Leermatch wurde von der TG Biberach 2 gewonnen und sicherte ihnen zwei Matchpunkte. Damit steht die Mannschaft am Ende des ersten Wettkampftages mit 2:12 Matchpunkten auf dem siebten Tabellenplatz. Die TG Biberach 2 hat dieses Jahr einige neue Mitglieder, die hier ihre ersten Turniererfahrungen machen können. Daher nahm es das Team sportlich und ist nun motiviert, bis zur nächsten Begegnung gemeinsam noch besser zu werden. Alle Ergebnisse sind unter bogenliga.de zu finden.