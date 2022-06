Zweiter Platz für TSA-Paar Neumann

Ursel Straub-Neumann und Reiner Neumann von der Tanzsportabteilung (TSA) der TG Biberach haben bei den oberbayerischen Pfingstturnieren in Unterschleißheim eine weitere Aufstiegsplatzierung erzielt. In allen fünf Standardtänzen ihrer Startklasse Senioren (SEN) IV B – Langsamer Walzer, Tango, Wiener Walzer, Slowfox und Quickstep – wurden ihre musikalischen Bewegungsabläufe laut TSA-Mitteilung von den fünf Wertungsrichtern am Flächenrand mit dem zweiten Platz von fünf Paaren belohnt.

Mit diesem Ergebnis haben Straub-Neumann/Neumann nun insgesamt 13 Platzierungen in der Senioren-B-Klasse von fünf geforderten sowie drei weitere Aufstiegspunkte für die Senioren IV A errungen.

Die oberbayerischen Pfingstturniere werden seit 2013 vom Tanzsportclub Unterschleißheim sowie der Tanzsportabteilung des TSV Eintracht Karlsfeld gemeinsam als Mehrflächenturnier in allen Standard- und Lateinklassen ausgerichtet. Mit mehr als 200 Startmeldungen ist es eines der größten Tanzsport-Events im Großraum München gewesen.

Zwei weitere TSA-Paare waren in Unterschleißheim ebenfalls am Start. Karin und Helmut Hertle belegten im Turnier der Senioren-III-A-Klasse den achten Platz unter 13 Paaren. Birgit und Christophe Schoenenberger landeten mit Platz neun unter 17 Paaren ebenfalls im Mittelfeld.