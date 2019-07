Zweiter Platz für TSA-Paar Miller

Bei den Bavarian-Dance-Days haben Petra und Vinzenz Miller von der Tanzsportabteilung (TSA) der TG Biberach eine weitere Aufstiegsplatzierung und zehn Aufstiegspunkte geholt. Damit kommen beide der nächsthöheren C-Klasse immer näher.

Zum dritten Mal war der Club des Rosenheimer Tanzsports Ausrichter in der Luitpoldhalle. Am Turnier der Senioren-II-D-Klasse nahmen zwölf Paare teil, darunter Petra und Vinzenz Miller. Bereits in der Vorrunde überzeugte das TSA-Paar die fünf Wertungsrichter mit schwungvollem, elegantem Tanzen. Mit 14 von 15 möglichen Wertungskreuzen zogen sie souverän in die Endrunde der besten sieben ein. Dort präsentierten sie nochmals die drei Standardtänze der D-Klasse: Langsamer Walzer, Tango und Quickstep. Am Ende durfte das TSA-Paar auf dem Siegertreppchen Platz zwei einnehmen. Eine Wertungsrichterin hatte Millers sogar in allen Tänzen auf Platz eins gesehen.