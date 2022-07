Zweite Plätze für TSA-Paare

Zwei Paare der Tanzsport-Abteilung (TSA) der TG Biberach haben bei den Juliturnieren des TSV Unterhaching jeweils den zweiten Platz in ihrer Startklasse erzielt. „Gut organisiertes Turnier, schöne Tanzfläche und tolle Stimmung, zu der auch die Musikauswahl beitrug“, lautet das Fazit von Kerstin Kowaschütz-Winter, Wolfgang Winter, Ursel Straub-Neumann und Reiner Neumann.

Kerstin Kowaschütz-Winter und Wolfgang Winter überzeugten in der höchsten Startklasse Senioren IV S Standard die fünf Wertungsrichter am Flächenrand mit ihrem kraftvollen, dynamischen Tanzen. Beim Wiener Walzer und beim Slowfox gelang es ihnen souverän, dem Siegerpaar ein paar Bestwertungen abzuringen. Die finale Wertung bedeutete für das Paar dann den zweiten Platz unter drei Paaren.

In der Senioren IV B Standard lagen Ursel Straub-Neumann und Reiner Neumann nach den fünf Tänzen Langsamer Walzer, Tango, Wiener Walzer, Slowfox und Quickstep platzgleich mit dem Siegerpaar. Da sie jedoch nur den Langsamen Walzer und den Wiener Walzer für sich entscheiden konnten, wurde es am Ende Platz zwei von vier Paaren. Immerhin eine weitere Platzierung für den Aufstieg in die nächsthöhere Klasse.

Die Juliturniere der TSA des TSV Unterhaching fanden in der großräumigen Bayernwerk-Sportarena in Unterhaching statt. Alle Turniere wurden auch als Livestream übertragen. Die Aufnahmen sind noch rund vier Wochen auf der Vereins-Website abrufbar.