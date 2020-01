Zweite Etappe steigt in Birkenhard

Der zweite Lauf zur oberschwäbischen Crosslaufserie wird am Sonntag, 19. Januar, auf bekannter Strecke bei der Sporthalle Birkenhard ausgetragen. Ausrichter sind der SV Birkenhard und die TG Biberach.

Ab 13.30 Uhr beginnen die Kinder- und Schülerläufe, während der Hauptlauf über 6,6 Kilometer eine Stunde später startet. Erstmals starten die Jugendlichen zusammen mit Jedermännern und Frauen, die in die Crosslaufszene hineinschnuppern möchten.

Gespannt darf man sein, wer von den Läufern des SSV Ulm 1846 sich dieses Mal durchsetzen wird. Der erste Wettkampf in Blitzenreute hat gezeigt, alle vier Läufer haben das Zeug dazu. Kann Aimen Haboubi seinen Vorjahressieg wiederholen oder ist dieses Mal Muhammad Lamin Bah, der Sieger des Biberacher Genießerlaufs, bei seinem Heimrennen vorn? Außerdem möchte der Sieger von Blitzenreute, Fabian Konrad, seine gute Ausgangsposition für den Gesamtsieg der Serie sicher verteidigen. „Es wird ein harter Kampf und im Moment kann jeder aus unserem Team gewinnen“, blickt Lamin Bah voraus.

Bei den Frauen ist die Triathletin Marlene Gomez Islinger die unumstrittene Favoritin. Aus Biberacher und Birkenharder Sicht erwartet man Nico Russ unter den ersten zehn. Auch bei den Kindern und bei den Schülern wird der Biberacher Nachwuchs vorn erwartet.

„Die Strecke ist gut in Schuss. Die Wiesenpassagen sind soweit abgetrocknet“, so Christoph Locherer vom Organisationsteam am Donnerstag. Im Vorjahr hatten die Veranstalter gut 200 Starter gezählt. „Wir erwarten diesmal ungefähr genauso viele“, so Locherer. Um die 40 Helfer des SV Birkenhard und der TG Biberach seien während des Crosslaufs im Einsatz.