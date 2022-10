Zweimal Judo Gold bei den B3 EM U13

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 2. Oktober fanden die Bezirke 3 Einzelmeisterschaften für die weiblichen und männlichen Jugendlichen, unter 13 Jahren, U13 in Ravensburg statt. Anwesend waren 17 weibliche und 40 männliche Judo Kids.

Für die Judo Abteilung der TG Biberach ging Anne Kolesch, in der Gewichtsklasse bis 36 kg und Lena Kimpel, in der Gewichtsklasse bis 48 kg an den Start. Für Lena war es der erste Start bei einer offiziellen Meisterschaft.

In der Gewichtsklasse bis 36 kg waren nur zwei Teilnehmerinnen, somit konnte Anne mit drei vorzeitigen Siegen mit Stand Bodenkombination mit Ippon für sich entscheiden. Anne kämpfte sehr dominant und konnte die im Training gelernten Techniken optimal umsetzten.

Aufgrund der geringen Teilnehmerzahl mussten beide dreimal gegeneinander kämpfen.

Bei der ersten Begegnung war Annes Wurfausführung nicht optimal, so musste hier im Boden mit einem Haltegriff nachgebessert werden. In den zwei folgenden Begegnungen konnte Anne nach kürzester Zeit ihre Wurfansätze souverän und mit Ippon ausführen.

In der Gruppe bei Lena, bis 48 kg, waren vier Teilnehmerinnen aus Friedrichshafen, Ulm und Ravensburg am Start.

Der erste Kampf gegen Lucy Hofmeister aus Friedrichshafen war sehr ausgeglichen, leider musste Lena aufgrund einer Unachtsamkeit den Kampf dann abgeben.

Die beiden folgenden Kämpfe gegen die Teilnehmerinnen vom VfL Ulm und TSB Ravensburg gewann Lena nach gelungenen Stand Boden Kombinationen, mit vollem Körpereinsatz und fast über die gesamte Kampfzeit, jeweils mit Ippon.

Mit diesem Ergebnis sind Anne und Lena in ihrer Gewichtsklasse Bezirksmeisterinnen und qualifiziert für die Südwürttembergischen Meisterschaften am 16. Oktober in Kirchheim/Teck.

Herzlichen Glückwunsch für die erbrachte Leistung und weiterhin viel Erfolg.