Julius Bär (13) und Raphael Langen (14)vom Biberacher Wieland-Gymnasium (WG), Carina Braig (14) und Ellen Grundl (14) vom Schülerforschungszentrum (Sfz) Bad Saulgau sowie Joy Anders (13) vom Rechberg-Gymnasium in Donzdorf, sind vorige Woche auf dem Bodensee an Bord des Forschungsschiffs Aldebaran gegangen. Jungforscher-Teams aus ganz Baden-Württemberg, ausgestattet mit modernster Technik und Spezialausrüstung, beobachten und untersuchen dort das Ökosystem Bodensee und machen eigene Experimente unter wissenschaftlicher Anleitung.

Wegen eines heftigen Sturms der Stärke sieben gingen die Schülerteams nicht wie geplant in Immenstaad, sondern erst in Friedrichshafen an Bord des Forschungsschiffs Aldebaran. Die Teams sind erfolgreiche Teilnehmer des Programms mikro-makro-mint, mit dem die Stiftung Baden-Württemberg das Interesse an den MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik)-Fächern fördern will. Durch den geringen Tiefgang kann das segelnde Forschungsschiff vor allem im Flachwasserbereich arbeiten, wo sich Unterwasserpflanzen und andere Lebewesen befinden. Mit einem Spezialnetz wird beispielsweise Mikroplastik aufgespürt, die Fundstücke werden anschließend unter dem Mikroskop betrachtet.

Die beiden WG-Schüler beschäftigen sich mit dem Ersatz für Aluminium in Deo-Sprays. Im Drogeriemarkt war Julius Bähr und Raphael Langen aufgefallen, dass es Deodorants gibt, auf denen mit dem Slogan „0% Aluminium“ geworben wird. Sie fragten sich, welche Rolle Aluminium in Deodorants spielt. Nach ihrer Recherche wussten sie: Aluminiumsalze fällen Eiweiße aus und bilden einen Pfropfen in den Ausführungsgängen der Schweißdrüsen. So kann der Schweiß nicht mehr nach außen fließen, was dazu führt, dass die Achseln trocken bleiben.

Bei ihren Versuchen haben die beiden immer ein Deodorant mit Aluminium und eines ohne verwendet, um einen direkten Vergleich zu haben. Sie haben herausgefunden, dass Deodorants und Antitranspiranten nicht bakteriell hemmend wirken, wie häufig gedacht wird. Das Aluminium verstopft die Schweißdrüsen lediglich. Der Rest besteht ihren Ergebnissen zufolge aus Parfümen, um den Schweißgeruch zu hemmen.

Die beiden Schülerinnen aus Bad Saulgau befassten sich auf der Expedition mit der Umweltverträglichkeit von Hauskosmetikprodukten im Bodensee. Dafür entnahmen sie Planktonproben vom Seegrund. Außerdem schöpften sie Oberflächenwasser ab, um dieses nach Mikroplastik zu untersuchen. Dabei kam auch eine Unterwasserdrohne zum Einsatz. Braig und Grundl gehen bei ihrem Experiment der Frage nach, ob es möglich ist, mit einfachen Mitteln wertvolle Lipide aus dem Kaffeesatz zu gewinnen.

Die Öle und Fette aus dem Kaffeesatz können durch Extrahieren gewonnen werden. Die beiden Schülerinnen haben die durch Extraktion gewonnenen Lipide mit anderen Stoffen zu Hautcreme verarbeitet. Nun wollen sie noch weiter an der Verarbeitung zu Seifen forschen. Joy Anders beschäftigte sich mit dem Nachweis von Mikroplastik in Kosmetika.

Das Forschungsschiff Aldebaran bietet für diese Expedition die optimalen Bedingungen, denn es ist mit hochmoderner Technologie ausgestattet, damit Wissenschaftler es als perfekten Arbeitsplatz mit schiffseigenem Labor nutzen können.