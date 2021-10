Zwei Verletzte nach Schlägerei

Ein Streit vor einer Biberacher Diskothek ist am frühen Sonntagmorgen eskaliert. Dabei gab es zwei Verletzte.

Gegen 1 Uhr sollen vor einem Gebäude laut Polizeibericht mehrere Personen in Streit geraten sein. Eine Gruppe von vier bis sieben Personen pöbelte zunächst zwei 16 und 22 Jahre alte Männer an. Im weiteren Verlauf schlugen die Unbekannten auf das Duo ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei aus Biberach (Telefon 07351/4470) sollen zwei Personen Verletzungen erlitten haben. Rettungskräfte brachten die Verletzten ins Krankenhaus. Die Ermittlungen wegen Körperverletzung dauern an.