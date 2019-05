Zwei Ur-Biber sind seit 65 Jahren ein Ehepaar

Sie sind seit genau 65 Jahren miteinander verheiratet: Der 86-jährige Franz und die 88-jährige Johanna Hipp feiern am Mittwoch das Fest der Eisernen Hochzeit.

Der Birkendorfer Franz und die Risseggerin Johanna begegneten sich Anfang der 50er-Jahre in einem Tanzlokal am Biberacher Markplatz. Es funkte schnell und man blieb zusammen. Am 22. Mai 1954 wurde geheiratet. Der junge Mann hatte Glaser gelernt, arbeitete damals bei der Firma Montag. Johanna arbeitete bis zur Eheschließung im damaligen Pflegeheim im „Roten Bau“ in der Waldseer Straße. Und beide haben ihr ganzes Berufsleben gearbeitet. Franz war später Maschinist im Baugeschäft Zeller, Johanna gestaltete 35 Jahre schmückende Geflechte am Webstuhl bei Posamenten-Gerster. Das Ehepaar hat drei Kinder zwischen 58 und 66 Jahren. Die Tochter war Sekretärin bei Liebherr, einer der Söhne war Angestellter der Gemeinde Warthausen, der andere ist Geschäftsführer der Jordantherme. Und es gibt sieben Enkel zwischen 17 und 38 Jahren. Einer lebt in Berlin, eine weitere Enkelin in Esslingen und die anderen fünf sind in und um Biberach zu Hause. Die beiden Jubilare leben bis heute in Franz’ allerengstem Heimatbereich, in Birkendorf. Sie sind katholisch, und Johanna geht regelmäßig jeden Sonntag zur Messe in die nahe St. Josefs-Kirche.

Und beide haben sich sportlich betätigt. Der junge Franz spielte beim FV Biberach aktiv Fußball, ist bis heute am Fernseher ein großer Fan der Formel 1. Johanna ging lange zu regelmäßiger Gymnastik, nimmt bis heute jeden Montagnachmittag am Seniorentanz im Ochsenhauser Hof teil. Beide lieben sehr das große Biberacher Ereignis, das Schützenfest, bekommen von der Tochter jedes Jahr die Abzeichen und das Plakat.

Stallhasen, Hühner und Fasane

Urlaub im klassischen Sinne gab es für die beiden nie. Sie nahmen mit Begeisterung an vielen „Fahrten ins Blaue“ mit Reinalter-Bussen teil, aber abends musste man immer wieder zu Hause sein. „Geschlafen wird im eigenen Bett.“ Und sie hatten ihren ganz eigenen Grund, nicht auswärts übernachten zu wollen: Das waren ihre Stallhasen, derer sie viele Jahre manchmal bis zu 20 Tieren hatten. Und gelegentlich gab es auch Hühner, sogar Fasanen: „Und die Tiere kann man doch nicht allein lassen.“

Franz hat ein großes Altershobby, das ist das Raten von Kreuzworträtseln; Johanna liest ausführlich die „Schwäbische Zeitung“ und Illustrierte. Und es wird gegärtnert. Abgesehen von den üblichen altersbedingten Wehwehchen sind sie und ist ihr Arzt mit ihrem Gesundheitszustand zufrieden.