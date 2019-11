Zwei Titel gehen nach Biberach

Acht Titelträger sind im Leistungszentrum in Biberach beim WGV-Tennis-Cup, den Jugend-Bezirksmeisterschaften, ermittelt worden. Der TC Friedrichshafen verbuchte am Ende drei Bezirksmeistertitel, je einen der TV Biberach-Hühnerfeld, die SF Schwendi, der TC Biberach, der TC Leutkirch und der TC Ehingen. Bernd Elshof und Micki Kochendörfer waren gemeinsam als Turnierleitung vor Ort.

Die Königsklasse der U18-Juniorinnen wurde in Gruppen mit anschließendem Halbfinale und Finale ausgespielt. Die mit Leistungsklasse (LK) eins geführte Angelina Flachs (TV Biberach-Hühnerfeld) hatte in der Vorrunde gegen Eva Riekenbrauck (SF Schwendi/LK 5) knapp in drei Sätzen verloren. Im Endspiel trafen beide erneut aufeinander und Flachs besiegte die Schwendierin in zwei engen Sätzen (6:2, 7:5).

Böhme zeigt ganze Klasse

Auch bei den U14-Juniorinnen gab es zunächst Gruppenspiele, die der Endrunde vorgeschaltet waren. Nachdem Jenna Frank (SF Schwendi) ihre Vorrundenspiele alle zu null gewonnen hatte, schied sie im Halbfinale gegen Johanna Öxle (TC Meckenbeuren-Kehlen) in zwei Sätzen aus (5:7, 6:7). Carolin Böhme (SF Schwendi), in den Gruppenspielen ähnlich erfolgreich, kam kampflos ins Finale. Hier zeigte sie gegen Johanna Öxle ihre ganze Klasse und siegte klar in zwei Sätzen (6:2, 6:1).

Bei den U12-Juniorinnen stießen die vier Gesetzten bis ins Halbfinale vor: Thea Back (TK Ulm), Francesca Parcelli (TC Meckenbeuren-Kehlen), Jana Stepanenko (TC Ehingen) und Maja Feyen (TV Biberach-Hühnerfeld). Während Back das Halbfinale gegen Parcelli in zwei Sätzen gewann (6:2, 6:2), kämpfte sich Stepanenko gegen Feyen über die volle Distanz ins Finale durch (2:6, 6:2, 10:8). Obwohl Back ihre vorangegangenen Spiele relativ klar gewonnen hatte, konnte sie sich gegen Stepanenko im Endspiel nicht durchsetzen. Die elfjährige Ehingerin holte den Titel durch einen Zweisatzsieg (6:2, 6:3) gegen die Ulmerin.

Die Königsklasse der U18-Junioren dominierte erneut Heiko Feyen (TC Friedrichshafen). Er gewann alle drei Gruppenspiele glatt mit insgesamt 36:9 Spielen und verwies Lennard Wlotzke (SSV Ulm 1846), der zwei Siege holte und im direkten Vergleich gegen Feyen (0:6, 2:6) den Kürzeren zog, auf den zweiten Platz.

Gutermann im Finale souverän

Tom Gutermann (TC Biberach) heißt der neue U16-Titelträger. In der Vorrunde war er einen Satz lang von Joel Pascal Stuböck (TC Hohentengen) voll gefordert worden und profitierte dann vom kampflosen Einzug ins Finale. Dort traf er erneut auf Stuböck, der zuvor den Gruppenersten Max Reinhardt (TC Friedrichshafen) geschlagen hatte. Im Finale spielte Gutermann konzentriert und ließ bei seinem Zweisatzerfolg (6:3, 6:3) keinen Zweifel aufkommen, wer als Sieger vom Platz gehen würde.

Den zweiten „Feyen-Sieg“ holte Jonas, der jüngere der Feyen-Brüder, bei den U14-Junioren. An Nummer zwei gesetzt und mit überzeugenden Ergebnissen ins Finale gekommen, musste er sich der Nummer eins, Luca Steinhauser (beide TC Friedrichshafen) stellen. Es war ein dramatisches Endspiel, denn Feyen holte sich Satz eins (6:1) und Steinhauser konterte in Satz zwei (6:2). So musste der Tiebreak-Satz die Entscheidung bringen und der hatte es in sich – erst beim Stand von 12:10 zugunsten von Jonas Feyen war das Match entschieden. Der Sieger bei U13-Junioren, Niklas Klein (TC Leutkirch), gewann all seine Spiele deutlich. Selbst im Finale gegen Nemanja Boikovic (TC Ehingen) ging er als klarer Sieger vom Platz (6:0, 6:1). Der Finalist Bojkovic hatte zuvor David Hausy (TC Bad Schussenried) und Patriz Lutz (TV Biberach-Hühnerfeld) bezwungen.

Bei den U12-Junioren waren im 16er-Feld auch die Jüngeren (Jahrgang 2007 und 2008) spielberechtigt. Diese schlugen sich in der höheren Altersklasse überzeugend. Niels Heigele (SSV Ulm 1846/2008) kam bis ins Halbfinale und zog dort gegen den an Nummer eins gesetzten Michel Morgenbesser (TC Friedrichshafen/2007) in zwei Sätzen den Kürzeren (4:6, 1:6). Jan Has (TK Ulm) schaltete im Halbfinale den erst zehnjährigen Levin Hegele (TC Meckenbeuren-Kehlen) in zwei Sätzen aus (6:3, 6:2). Michel Morgenbesser hatte dann seinen Finalgegner Has recht gut im Griff und siegte verdient in zwei Sätzen (6:3, 6:3).