Zwei Sterne für Kindergarten St. Michael

Das Landratsamt Biberach prämiert seit 2012 Kindertageseinrichtungen, die ein präventives Thema im Kita-Alltag nachhaltig verankern. Der Kindergarten St. Michael in Biberach wurde in diesem Jahr erneut mit dem Ernährungs- und dem Bewegungsstern ausgezeichnet. Susanna Kraus-Janik, Gesundheitsexpertin bei der AOK Ulm-Biberach, hat nun als Patin der Sterne die Urkunden an Lucia Authaler, Leiterin des Kindergartens St. Michael, übergeben.

„Die Sterne stehen für Qualität und Verlässlichkeit – und zwar im Sinne der Gesundheitsförderung“, sagte AOK-Gesundheitsexpertin Susanna Kraus-Janik bei der Übergabe. „Gerade die ersten Lebensjahre sind die lernintensivsten Jahre des Menschen. Wenn Kinder bereits jetzt in einem gesundheitsfördernden Umfeld aufwachsen, werden wichtige Verhaltensweisen für das ganze Leben erlernt. Wir wollen damit ganz gezielt die Prävention fördern und die Kindergesundheit verbessern.“

Das Projekt ist eine Initiative des „Netzwerkes 1“ der ersten kommunalen Gesundheitskonferenz im Landkreis Biberach. Die Sterne in den vier Kategorien Bewegung, Ernährung, Zahngesundheit sowie Suchtprävention werden vom Netzwerk unter Leitung des Gesundheitsamtes verliehen. Für die Vergabe der Sterne wurden bestimmte Kriterien festgelegt. So müssen die Kitas unter anderem regelmäßige Aktionen mit gesundheitsförderlichen Inhalten anbieten, die Eltern daran beteiligen und diese Maßnahmen in ihren Profilen verankern. Die Sterne haben eine Gültigkeit von drei Jahren.

Die AOK Ulm-Biberach, die BKK Verbund Plus, KOMM – Kommunaler Präventionspakt im Landkreis Biberach sowie die Kreissparkasse Biberach unterstützen das Programm „Sterne für Kindertageseinrichtungen“.