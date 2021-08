Zwei Siege für AMC Biberach in Rosenheim

Das zweite Südklassik-Trial des Jahres in Rosenheim ist für die Fahrer des AMC Biberach sehr erfolgreich verlaufen. Michael Reithmeier und Linda Weber gewannen mit deutlichem Vorsprung, Peter Weber wurde Zweiter und Georg Strobel Vierter in ihren jeweiligen Klassen.

Eine nach AMC-Angaben hohe Zahl an Klassik-Motorrädern bevölkerte die zehn vom MTC Rosenheim gesteckten Sektionen im Zementwerk. Zehn Pre-65-, 24 Twinshock- und 14 LuMo-Fahrer waren in Gruppen von jeweils maximal fünf Fahrern am Start und bewerteten sich gegenseitig. Sie hatten drei Runden zu absolvieren in einer vorgegebenen Fahrzeit von vier Stunden. Da es sehr heiß war in dem Steinbruch, gab der Veranstalter schon nach der ersten Runde eine halbe Stunde zusätzliche Fahrzeit. Einige Fahrer hatten zuvor schon wegen Kreislaufproblemen aufgrund der Hitze vorzeitig in der ersten Runde aufgeben müssen. Dennoch trudelte die letzte Gruppe mit Michael Reithmeier erst nach knapp sechs Stunden ein: Ein Mitglied der Gruppe hatte einen Defekt und mit vereinten Kräften arbeiteten sie daran, das Motorrad wieder flott zu kriegen, sodass alle bis zur letzten Sektion gemeinsam fahren konnten.

Michael Reitmeier (mit einer Ruttloff Jawa) setzte sich in der zweiten Runde deutlich von seinen Mitstreitern ab und gewann mit 16 Punkten Vorsprung in der Klasse Pre-65-Fortgeschrittene. Auch Linda Weber (Honda TLR 200) siegte in der Klasse Twinshock-Fortgeschrittene – sie hatte nur knapp die Hälfte der Punkte des Zweitplatzierten.

Peter Weber (Kawasaki KT 250) hatte letztlich zwei Punkte Rückstand auf den ersten Platz und wurde Zweiter in der Klasse Twinshock-Beginner. Georg Strobel (BMW) fuhr in der Klasse Pre-65-Beginner auf den vierten Platz.