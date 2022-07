Zwei Schwerverletzte nach Sturz von Abhang am Gigelberg

Ein schwerer Unfall hat sich am frühen Dienstagmorgen beim Biberacher Schützenfests im Bereich des Gigelbergs ereignet. Zwei Männer wurden dabei schwer verletzt.

Gegen 1.40 Uhr ging in der Rettungsleitstelle Biberach nach Auskunft des DRK ein Notruf ein, dass eine verletzte Person einige Meter unterhalb des Pavillons auf dem Gigelberg in Richtung Schützenkellerhalle liege. Ein Rettungswagen fuhr zu der Einsatzstelle. Als die Rettungskräfte sich daran machten, die verletzte Person zu versorgen, entdeckten sie, dass in diesem Bereich noch eine weitere verletzte Person lag. Deshalb wurde ein weiterer Rettungswagen alarmiert. Zwei Notärzte versorgten die Verletzten.

Beide Verletzten werden nach Ulm verlegt

Bei ihnen handelt es sich um einen 16-jährigen Jugendlichen und einen 27-jährigen Mann. Beide Personen waren schwer verletzt. Rettungskräfte brachten die Verletzten zur Behandlung zunächst in die Biberacher Klinik. Einer von ihnen wurde nach DRK-Angaben noch in der Nacht notoperiert.

Beide Männer wurden im Lauf des Dienstags wegen der Schwere ihrer Verletzungen nach Ulm verlegt, einer ins Bundeswehrkrankenhaus, der andere in die Universitätsklinik.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Nach bisherigen Erkenntnissen waren die beiden Männer offenbar getrennt voneinander auf dem Schützenfest im Bereich des Lagerlebens unterwegs. Von dort stürzten sie laut Polizei wohl unabhängig voneinander etwa fünf Meter einen Abhang hinunter. Die Männer standen vermutlich unter Alkoholeinwirkung. Was genau die Ursache des Sturzes gewesen ist, versucht die Polizei nun zu klären. „Wir hoffen dabei auf die Aussagen der beiden Schwerverletzten“, so der Biberacher Revierleiter Stefan Prießner.

Die Polizei Biberach (Telefonnummer 07351/4470) sucht auch mögliche Zeugen, die Hinweise zum Hergang des Geschehens geben können.