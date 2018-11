Zwei Schulen erhalten alle sechs Sterne

Bereits zum fünften Mal hat der Landkreis Sterne an Schulen verliehen, die sich nachhaltig gesundheitlicher Themen annehmen. Die Pflugschule Biberach und die Federseeschule Gemeinschaftsschule Bad Buchau sind bei der Preisverleihung „Sterne für Schulen“ in allen sechs möglichen Kategorien ausgezeichnet worden. Insgesamt wurden in diesem Jahr 36 Sterne verliehen.

Eine Jury bewertet die Bewerbungen von Schulen und prüft dabei, ob die Kriterien, die vom Netzwerk der Kommunalen Gesundheitskonferenz des Landkreises festgelegt werden, erfüllt sind. Wichtig ist hierbei, dass sich die Schulen nachhaltig mit gesundheitlichen Themen auseinandersetzen und diese im Schulalltag verankern.

Dem Netzwerk gehören unter anderem das Gesundheitsamt, das Staatliche Schulamt, das Landwirtschaftsamt, das Polizeipräsidium Ulm, das Kreismedienzentrum, die AOK Ulm-Biberach, die BKK Verbund Plus, die Caritas und das Jara-Zentrum an. „‚Sterne für Schulen‘ hat sich als wichtiges Präventionsprojekt in unserem Landkreis etabliert“, so Schirmherr und Landrat Heiko Schmid, der sich über das tolle Engagement von Schulen, Schülern, Lehrern und Eltern freut. Die Preisverleihung nahm in seiner Vertretung Sozialdezernentin Petra Alger wahr.

In der Kategorie Bewegung bauten die preisgekrönten Schulen regelmäßige körperliche Aktivitäten in den Schulalltag ein. Die Schulen vermitteln Spaß am Sport und kooperieren mit Vereinen und Eltern. 13 Schulen erhielten diesen Stern.

Den Ernährungsstern nahmen neun Schulen mit nach Hause, die sich beispielsweise für gesunde Pausen- und Mittagsverpflegung einsetzen oder Ernährungsgewohnheiten regelmäßig thematisieren.

Den Stern für Suchtprävention gibt es für zwei Schulen. Diese thematisieren beispielsweise Ursachen und Folgen missbräuchlichen Konsums in jeder Klassenstufe. Außerdem haben sie Strategien beim Auftreten von Suchtproblematiken mit verantwortlichen Ansprechpartnern etabliert, die im Austausch zu allen Beteiligten stehen.

Für Konzepte, die Kinder bei der gewaltfreien Lösung von Konflikten unterstützen oder eine Streitschlichterkultur leben und dabei auch die Eltern mit Infoabenden einbinden, gab es den Gewaltpräventions-Stern. Er ging an sechs Schulen.

Beim Stern „Gesundheit und Körper“, den drei Schulen erhalten, geht es um Gesundheitsvorsorge und den bewussten Umgang mit dem eigenen Körper. Dazu gehören neben der Zahnpflege und der Hygiene im Alltag, auch Informationen über Krankheiten und Infektionswege. Einen besonderen Schwerpunkt bildet die psychische Gesundheit. Abgerundet wird das Themenfeld durch eine altersgerechte und geschlechterspezifische Thematisierung der Bereiche Sexualität und Schutz vor Missbrauch.

Den Medienkompetenzstern gab es ebenfalls für drei Schulen. Die Lernenden sollen von medienkompetenten Lehrkräften zu einem verantwortungsbewussten und aktiven Medienumgang hingeführt werden, der gleichzeitig die Gefahren missbräuchlicher Mediennutzung thematisiert.