Zwei Rollerfahrer sind unter Drogeneinfluss unterwegs

Die Polizei hat Dienstag bei Verkehrskontrollen in Biberach zwei Rollerfahrer herausgezogen.

Eine Steife hielt am in Biberach gegen 22 Uhr einen Mann an, der mit dem E-Scooter unterwegs war. Bei dem Fahrer sei der Drogeneinfluss deutlich erkennbar gewesen, heißt es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums. Deshalb musste er eine Blutprobe abgeben und wird nun angezeigt. Einen weiteren E-Scooter-Fahrer hielt die Polizei kurz nach 23 Uhr in der Waldseer Straße an. Auch er stand erkennbar unter Drogeneinfluss, in seiner Tasche fanden die Polizisten noch etwas Rauschgift.