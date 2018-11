Zwei Projekte, die ihr Umfeld prägen

Ein neues Wohn- und Geschäftsgebäude an der Heusteige 1 (ehemals Edeka), ein neues Mehrfamilienhaus in der Hindenburgstraße 38 und der Wiederaufbau des durch einen Brand zerstörten Hauses in der Weberberggasse 9/1 – das waren die Themen in der Sitzung des Gestaltungsbeirats am Freitag. Vor allem die beiden erstgenannten Gebäude werden an ihren Standorten das künftige Stadtbild prägen.

Heusteige 1: Bereits im zeitigen Frühjahr soll der inzwischen leer stehende frühere Edeka-Markt abgerissen werden, kündigt ein Sprecher der Firma Herecon aus Prien am Chiemsee an. Herecon hat das Areal gekauft, um darauf voraussichtlich ab Frühsommer 2019 ein neues Gebäude zu errichten. Im Erdgeschossbereich sollen auf insgesamt etwa 2000 Quadratmetern ein Biomarkt sowie ein Drogeriemarkt entstehen. Bei dem Bio-Lebensmittelmarkt soll es sich laut Information der Stadtverwaltung um eine Filiale von „denn’s Biomarkt“ handeln. Welcher Drogeriemarkt einziehen soll, wollte der Herecon-Sprecher am Freitag noch nicht verraten: „Aber die Verhandlungen stehen kurz vor dem Abschluss.“ Etwas abseits des Gebäudes soll eine kleine Bäckereifiliale samt Bistro entstehen.

48 Wohnungen bei den Märkten

Auf die Erdgeschossebene werden drei gleichartige „Wohnriegel“ mit insgesamt 48 Wohnungen aufgesetzt. Zwölf davon sind Drei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen, der Rest sind Zwei-Zimmer-Wohnungen. Diese Wohnriegel sind an der Kopfseite zur Memminger Straße hin vierstöckig, dahinter dreistöckig geplant. Stellplätze für die Wohnungen werden durch eine Tiefgarage geschaffen. Die Wohnungen werden von der Heusteige her über Treppen und breite Laubengänge erschlossen. Das Gebäude soll ein begrüntes Flachdach erhalten. Geplant wird der Komplex von Architekt Martin Büscher aus München.

Die vier Mitglieder des Gestaltungsbeirats, denen das Projekt zuvor bereits zweimal in nicht öffentlicher Sitzung vorgestellt worden war, regten nur noch Verbesserungen in Details an. Gelobt wurde grundsätzlich, dass über den beiden Märkten Wohnraum geschaffen werde. „Wir sind hocherfreut über das Ergebnis“, fasste Gestaltungsbeirat Karl Frey aus Eichstätt zusammen.

Anwohnerin fürchtet Schatten

Nicht ganz so erfreut zeigte sich eine Anwohnerin, die die Sitzung verfolgte. Ob ihre Wohnung neben dem großen Gebäude denn künftig noch genug Sonne abbekomme, wollte sie wissen. Baubürgermeister Christian Kuhlmann sagte, dass diese Frage in der Bürgerbeteiligung im Bebauungsplanverfahren geklärt werde. Dazu werde eine sogenannte Verschattungsstudie erstellt.

Hindenburgstraße 38: Dieses Grundstück direkt an der Einfahrt in den Braithweg (vor dem Montessori-Kinderhaus) gehört der katholischen Kirche und ist derzeit unbebaut. Die Kirchengemeinde plant nun, dort ein Gebäude mit sechs Wohnungen zu errichten. Architekt Rolf-Bernd Gurland erläuterte anhand alter Stadtpläne, wie das neue Haus die einstmals bebaute Straßenkante wieder schließen soll.

An der Ecke zur Einfahrt Braithweg soll es einen kleinen Grünbereich geben. Das Erdgeschoss des Gebäudes wird für Garagen, Fahrradstellplätze und den Hauseingang genutzt. Im ersten Obergeschoss befinden sich drei kleinere Wohnungen, im Stockwerk darüber drei größere Maisonette-Wohnungen. Geplant sind auch Dachgauben zur Südseite hin. Ob drei oder fünf – beide Varianten wurden im Gestaltungsbeirat gezeigt – ist derzeit aber noch nicht klar.

„Baurechtlich problematisch“

Während das Gremium mit der Struktur des Gebäudes grundsätzlich einverstanden war, äußerten sich die Beiräte kritisch über die geringe Distanz zum nördlichen Nachbargebäude. „Das ist baurechtlich problematisch“, sagte Bernd Fahle aus Hinterzarten. Er riet, das Gebäude etwas weiter in Richtung Süden (Ratzengraben) zu setzen, um den Abstand im nördlichen Bereich zu vergrößern. Damit verringert sich aber der Platz, der für die Zufahrt und einige Stellplätze geplant ist. Die Zufahrt selbst, die vom Braithweg aus erfolgen soll, ist gewissermaßen der Knackpunkt des Projekts: Denn ein Privatweg, der nördlich des Grundstücks verläuft, kann aus rechtlichen Gründen nicht als Zufahrt verwendet werden. Das Bauprojekt wird nach einer Überarbeitung erneut in den Gestaltungsbeirat kommen.

Weberberggasse 9/1: Im Mai 2016 wurde das dortige Wohnhaus durch einen Brand zu großen Teilen zerstört. Ein neuer Bauherr plant nun, auf dem noch bestehenden Kellergeschoss den Neubau eines Hauses in Holzständerbauweise. Dieses soll eine Putzfassade erhalten und das Volumen und die Struktur des Vorgängerbaus übernehmen. Der Gestaltungsbeirat bewertete das Projekt positiv und gab Anregungen in Detailfragen.