Zwei Biberacher Polizisten retten Lkw-Fahrer vorm Verbluten

Niemand ist davor gefeit, im Straßenverkehr zu Schaden zu kommen. Glück im Unglück hat, wer in einem solchen Fall auf Helfer trifft wie die beiden Biberacher Polizeibeamten Adrian Ruf und Simon Wittmann: Durch ihr Eingreifen retteten sie das Leben eines Lkw-Fahrers und wurden dafür vom Ulmer Polizeipräsidenten geehrt.

Es war ein schlimmer Unfall am 1. März 2022 auf der B 30 in Bad Waldsee. Bei der Kollision eines Autos und eines mit Gefahrgut beladenen Lastwagens auf dem Urbachviadukt brannten beide Fahrzeuge lichterloh. Ein Autofahrer verlor sein Leben.

Dass der schwer verletzte Lkw-Fahrer überlebte, hat er mit dem umsichtigen Handeln von Adrian Ruf und Simon Wittmann zu verdanken. Die beiden Polizeiobermeister vom Revier Biberach waren zufällig in der Nähe und wurden daher von der Leitstelle über die Kreisgrenze hinweg zum Unfallort geschickt – zumal die Zufahrt für Einsatzkräfte von Ravensburger Seite her durch den Fahrzeugbrand auf dem B-30-Brückenbauwerk erschwert war.

Simon Wittmann (2. v. li.) und Adrian Ruf (4. v. li.) vom Polizeirevier Biberach sowie weitere Polizisten aus dem gesamten Beritt des Präsidiums Ulm wurden von Polizeipräsident Bernhard Weber (re.) und dem Vorsitzenden des Fördervereins des Polizeipräsidiums Ulm, Fritz Nägele, geehrt. (Foto: Polizeipräsidium Ulm)

Biberacher Polizisten noch vor dem Rettungsdienst am Unfallort

„Wir waren als Erste da, vor dem Rettungsdienst“, erinnert sich der 22-jährige Ruf, der seit 2018 im Polizeidienst ist. Autofahrer hatten bereits Notrufe über 112 abgesetzt und festgestellt, dass der Verletzte ansprechbar war. „Das war gut“, lobt sein Streifenkollege Wittmann deren Reaktion.

Aber wie gravierend die Verletzungen wirklich waren, erkannten erst die beiden Beamten: Zwar habe der Mann von Schmerzen am Bauch und Kopf berichtet, aber das habe eine Blutlache am rechten Bereich nicht erklären können.

„Wir krempelten das Hosenbein hoch und erkannten ein ziemlich große und schwere Verletzung an der Wade“, schildert Wittmann, 30 Jahre und seit 2016 bei der Polizei. Die hatte der unter Schock stehende Mann offenbar selber noch gar nicht wahrgenommen. „Aber es war klar, dass er viel Blut verliert.“

Mit Aderpresse lebensbedrohliche Blutung gestoppt

Die beiden Polizisten legten eine Aderpresse an. Das ist ein Band mit Drehknopf (Tourniquet), um im Falle lebensbedrohlicher Blutungen Extremitäten abbinden zu können. Der Umgang damit ist Teil spezieller Erste-Hilfe-Kurse für Polizeischüler und wird je nach zu erwartender Einsatzlage mitgeführt, auch zur Eigenanwendung.

„Geübt haben wir das schon öfter, im Ernstfall eingesetzt haben wir es zum ersten Mal“, sagt Ruf. Sie legten die Aderpresse möglichst nah am Rumpf an, so Wittmann, legten den Mann in eine Rettungsdecke und unterhielten sich laufend mit ihm, damit er bei sich bleibt. Klar, dass den beiden jungen Polizisten nach eigenem Bekunden die Minuten bis zum Eintreffen von Rettungsdienst und Notarzt plötzlich länger vorkamen als sonst.

Wie wichtig und richtig ihr Vorgehen in diesem Fall war, haben sie zurückgespiegelt bekommen und das bestätigte unlängst der Ulmer Polizeipräsident Bernhard Weber. Bei einer Ehrung zeichnete er insgesamt acht Beschäftigte des Polizeipräsidiums aus, die sich in herausragender Weise für andere Menschen eingesetzt und Leben gerettet hätten.

Durch den Einsatz der Aderpresse hätten Ruf und Wittmann die Blutungen gestoppt, schreibt das Polizeipräsidium Ulm: „Diese waren so massiv, dass der Mann ohne das beherzte Eingreifen der Polizisten verblutet wäre.“

Besonderes Lob aus dem Mund des Polizeipräsidenten

Ein solches Lob aus dem Mund des Polizeipräsidenten sei natürlich etwas Besonderes. „Damit hätten wir nie gerechnet“, sagte Ruf der „Schwäbischen Zeitung“ und fügte mit Bescheidenheit hinzu: „Jeder, der die Mittel hat, hätte mit Sicherheit das Gleiche gemacht.“

Freilich hat nicht jeder Autofahrer eine Aderpresse dabei und muss das auch gar nicht, zumal der Umgang mit einem Tourniquet oder ähnlichen Hilfsmitteln ist nicht ganz einfach ist. Aber wer immer zufällig zu einer Unfallstelle kommt, sollte sich fragen, was er sich wünschen würde, wenn er irgendwann einmal in einem Unfallfahrzeug säße.

Die wichtigste Botschaft der beiden an Verkehrsteilnehmer lautet daher: „Machen Sie das, was Sie sich zutrauen – aber machen Sie etwas.“ Jedenfalls nicht einfach wegschauen, ohne zu helfen oder zu prüfen, ob jemand Hilfe braucht. Unter www.gib-acht-im-verkehr.de/erste-massnahmen-am-unfallort/ gibt die Polizei wichtige Tipps zum richtigen Verhalten an einer Unfallstelle.