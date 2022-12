Zwei Online-Vorträge zum Thema „Von der Milch zu Babys erstem Brei“ werden an der Biberacher Ernährungsakademie (B-EA) angeboten, und zwar am Dienstag, 10. Januar, sowie am Dienstag, 24. Januar. Die Vorträge finden jeweils von 17.30 bis 19 Uhr statt. Die Referentinnen Jennifer Sauter und Angelika Romer stellen unabhängig von Firmen und Produzenten Fakten und Erfahrungen zum Einführen der Beikost vor.

Die Vorträge finden im Rahmen der Landesinitiative BeKi – bewusste Kinderernährung - statt und sind für die Teilnehmenden kostenfrei. Die Teilnahme setzt einen PC mit Internetzugang und Lautsprechern voraus. Eine interaktive Beteiligung per Bild und Ton ist bei Bedarf möglich. Die Anmeldung erfolgt ausschließlich online unter www.landwirtschaftsamt-biberach.de.

Für die Durchführung der Vorträge, Information der Eltern sowie Fachkräfte vor Ort sowie als Ernährungsfachkräfte in den Lebenswelten Kindertagesstätte, Kindertagespflege und Schulen rund um ausgewogenes und genussvolles Essen und Trinken werden neue freiberuflich tätige Referentinnen und Referenten gesucht. Mit einer qualifizierten Ausbildung oder einem Studium im Bereich Ernährung, Hauswirtschaft oder Gesundheitsförderung können Sie Ihr fundiertes Wissen rund um Ernährungsbildung und Kinderernährung im Auftrag des Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz (MLR) gewinnbringend einsetzen. Eine kostenlose Online-Informationsveranstaltung für alle Interessierten findet am 15. Februar von 14.15 Uhr bis 16 Uhr statt. Eine Anmeldung über http://bildungsportal.ernaehrung-bw.de ist erforderlich.