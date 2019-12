Zwei Oberschwaben bekommen das Bundesverdienstkreuz

Es war ein glanzvoller Nachmittag im Neuen Stuttgarter Schloss. Am Samstag zeichnete Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann 18 Bürger für ihr besonderes bürgerschaftliches Engagement aus.

Am Tag des Ehrenamts erhielten sie den von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verliehenen Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland. Gleich zwei der Ordensprätendenten kamen aus der Region. Zum einen Franz Barthold aus Biberach für sein jahrzehntelanges Wirken in der Musik und zum anderen Gertrud Buck aus Bad Schussenried aufgrund ihres Engagements für leukämie- und tumorkranke Kinder sowie in der Seniorenarbeit.

Kretschmann war voll des Lobes über die beiden Aktiven aus Oberschwaben. In seiner Laudatio sagte er unter anderem über Franz Barthold: „Alles begann mit der Klarinette in den Händen bei der ‚Kleinen Schützenmusik‘. Bereits mit zehn Jahren spielte er bei der Stadtkapelle Biberach. Später prägte er die Stadtkapelle als stellvertretender Dirigent und den Musikverein ,Rißtaler’ in Untersulmetingen als Dirigent“, sagte Kretschmann.

Ein Leben für die Musik

„Er war zudem langjähriger Leiter und Dirigent der Kreisjugendmusikkapelle Biberach. Zudem wirkte er 30 Jahre beim Blasmusikverband Baden-Württemberg mit: zunächst als stellvertretender Musikdirektor, dann als Landesmusikdirektor und bis heute als Ehren-Landesmusikdirektor. Im Fachbereich Musik widmete er sich als Vorsitzender der Aus- und Fortbildung, den Wertungsspielen, den Wettbewerben und den Landesmusikfesten. Viele Jahre setzte er auch Maßstäbe als stellvertretender Bundesmusikdirektor in der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände.“

Nicht minder detailreich beleuchtete der Landesvater die Vita von Getrud Buck. „Seit 1995 unterstützt sie den Förderkreis für tumor- und leukämiekranke Kinder durch das Organisieren von Benefizveranstaltungen, den Verkauf von Selbstgebasteltem auf dem Weihnachtsmarkt oder durch Spendensammlungen.

Hilfe für Kinder und Familien

Darüber hinaus steht Gertrud Buck auch als Ansprechpartnerin für die betroffenen Familien zur Verfügung, vermittelt bei Problemen und gibt Eltern und Kindern Halt in schweren Zeiten. Doch auch die ältere Generation liegt ihr am Herzen: vor 20 Jahren übernahm sie die Leitung der katholischen Nachbarschaftshilfe. Ihr und den 20 Helferinnen ist kein Weg zu weit und kein Gespräch zu viel. Bei dem von Buck initiierten Seniorentreff ,Törle’ sorgt sie für das leibliche und seelische Wohl. Zudem zeichnet sie verantwortlich für das Trauercafé, einem offenen Treff im Gemeindezentrum und bringt ihre Erfahrung im Beirat Ehrenamt für die Caritas-Region Biberach-Saulgau ein. Hier unterstützt sie das Projekt ‚Kinderchancen Bad Schussenried‘, das allen Kindern gleiche Startbedingungen ermöglichen will“, schloss Kretschmann.

Er betonte, dass Barthold und Buck sowie die weiteren Geehrten ihr Talent und ihre Kreativität an andere verschenken. „Sie setzen sich vielfältig für unser Gemeinwohl ein. Dafür gebührt ihnen unser Dank“, sagte der Ministerpräsident. Nach der offiziellen Verleihung trafen sich die beiden Oberschwaben mit den weiteren Preisträgern zum festlichen Empfang im Marmorsaal. Von der Würdigung ihrer Lebensleistung zeigte sich das Duo aus Stadt und Landkreis angetan. „Es ist eine Ehre. Das spornt an weiterzumachen“, sagte Buck. „Das macht mich sehr stolz“, sagte Barthold. Begleitet wurden sie von ihren Familien sowie von Bürgermeister Achim Deinet aus Bad Schussenried und Baubürgermeister Christian Kuhlmann aus Biberach.