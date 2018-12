Arman Hubert und Christof Hauff heißen die zwei neue Ju-Jutsu-Schwarzgurtträger bei der TG Biberach. Beide haben die Prüfung zum ersten Meistergrad in Ravensburg bestanden. Die Prüfungskommission bestand aus Patrick Lange (6. DAN), Frieder Knaus (3. DAN) sowie Stefan Fischer (2. DAN). Die Prüfung für Hubert und Hauff umfasste eine Vielzahl von Verteidigungs- und Schlagtechniken. Da Ju-Jutsu der Selbstverteidigung dient, beginnen alle Technikdemonstrationen stets mit einem Angriff des Gegenübers, den es abzuwehren beziehungsweise weiterzuleiten gilt. Eine Besonderheit im Ju-Jutsu ist die Verteidigung gegen Waffenangriffe. Die Prüflinge parierten so auch Stock- und Messerangriffe aus allen Richtungen. Der Eigenschutz stand dabei an erster Stelle. Oftmals waren gleich alle sieben Prüflinge auf der Matte und griffen den in der Mitte Stehenden der Reihe nach an, sodass die Verteidigung gegen unterschiedliche Gegner und in einer Stresssituation sauber gezeigt werden musste.