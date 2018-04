Zwei Nachholspiele in der Kreisliga B II

In der Fußball-Kreisliga B II werden am Donnerstagabend, 26. April, zwei Partien des 16. Spieltags nachgeholt. In der ersten Begegnung empfängt der SV Orsenhausen den TSV Attenweiler, zudem ist der SV Fischbach bei den SF Schwendi II zu Gast. Anpfiff ist auf beiden Plätzen um 18.30 Uhr.

Der Tabellensechste TSV Attenweiler geht als Favorit in die Auswärtspartie gegen den SV Orsenhausen (11.). Beide Mannschaften mussten sich am vergangenen Spieltag mit zwei Toren Differenz geschlagen geben und konnten in sechs Rückrundenpartien erst einen Sieg einfahren. Mit zwölf Punkten auf Rang fünf hat der TSV Attenweiler wohl den Anschluss an die Spitzenplätze verloren.

Tabellennachbar SF Schwendi II (7.) trifft zu Hause auf den Tabellenvorletzten SV Fischbach (13.). Mit einem 2:1-Sieg gegen den SSV Biberach hat der SV Fischbach in der Vorwoche den zweiten Saisonsieg eingefahren und entsprechend Selbstbewusstsein getankt. Doch auch die Heimmannschaft ist gut in Form und seit vier Spielen ungeschlagen. Das Hinspiel gewannen die SF Schwendi II mit 3:1.