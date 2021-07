Zwei Meistertitel für U18-Juniorinnen des TVB

Die U18-Juniorinnenteams des Tennisvereins Biberach-Hühnerfeld haben sich in ihrer Liga jeweils den Meistertitel gesichert. Die Bezirksliga-Herren gewann das Stadtderby.

Verbandsstaffel, Juniorinnen U18: TC Herrenberg – TV Biberach-Hühnerfeld 1:5. Durch den Erfolg machte der TVB den Staffelsieg perfekt und steigt damit souverän in die Oberliga auf. Den Grundstein für den Auswärtssieg legten mit deutlichen Zweisatzsiegen Carolin Krauß (6:0, 6:2), Kristina Birst (6:0, 6:1) und Natalie Rothenbacher (6:0, 6:0). Abgerundet wurde der TVB-Sieg mit dem Gewinn der beiden anschließenden Doppel durch Krauß/Rothenbacher (6:4, 6:4) und Birst/Öxle (6:3, 6:0).

Staffelliga, Juniorinnen U18: TV Biberach-Hühnerfeld II – TC Meckenbeuren-Kehlen 5:1. Lea Benz (6:2, 6:1), Pia Fels (6:0, 6:0) und Hannah Fels (kampflos) sorgten für die 3:1-Führung des TVB II nach den Einzeln. Die Doppel Feyen/H. Fels und Benz/P. Fels sorgten für den 5:1-Endstand. Der TVB II feierte somit ungeschlagen die Meisterschaft (5:0 Punkte, 28:2 Matches und 57:7 Sätze).

Bezirksliga, Herren: TC Biberach – TV Biberach-Hühnerfeld 1:8. Nach dem klaren Sieg im Stadtderby geht es für den TVB nun in die Sommerpause. Am 19. September steigt dann das entscheidende Spiel um den Staffelsieg gegen den ebenfalls noch ungeschlagen TC Ravensburg II in Biberach.

Württembergstaffel, Damen 30: TV Biberach-Hühnerfeld – TK Bietigheim 2:4. Nur TVB-Spielerin Fabienne Eisenmann konnte im Einzel mit einem glatten Sieg (6:0, 6:1) überzeugen. Tina Wasner unterlag mit 6:10 im Match-Tiebreak, Isabel Felder unterlag ebenfalls (5:7, 4:6) wie auch Martina Haebel. 1:3 hieß es aus TVB-Sicht nach den Einzeln. Im Doppel punkteten Wasner/Mattes mit 10:2 im Matchtiebreak, während Eisenmann/Haebel verloren (3:6, 3:6).