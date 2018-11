Zwei Männer täuschen Raub vor

Einen Raub vorgetäuscht haben zwei Männer am Montag in Biberach. Kurz vor Mitternacht rief ein 17-Jähriger die Polizei, weil er in den Abendstunden ausgeraubt worden sei. Er habe sich mit seinem Kumpel auf einem Parkplatz in der Leipzigstraße aufgehalten. Ein Gruppe junger Männer habe ihn und den 18-Jährigen mit einem Messer bedroht und auch verletzt. Ohne Beute sollen die Unbekannten wieder geflüchtet sein.

Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Bei ihren Aussagen verstrickten sich die beiden in Widersprüche. Schnell stellte sich heraus, dass alles nur erfunden war. Tatsächlich hatten die jungen Männer an diesem Abend reichlich Alkohol konsumiert. Der 17-Jährige ist verdächtig, im Rausch eine Glasscheibe beschädigt zu haben. Dabei soll er sich ersten Ermittlungen zufolge die Verletzungen zugezogen haben, die im Krankenhaus behandelt wurden. Beide Männer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Vortäuschen einer Straftat. Den Jugendlichen darüber hinaus eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.