Zwei knappe Siege für TG Biberach

Sowohl die TG Biberach I in der Schach-Verbandsliga als auch die TG Biberach III in der Bezirksliga hat sich am vergangenen Spieltag selbst das Leben schwer gemacht. Am Ende standen aber knappe Siege gegen die SF Mengen beziehungsweise die SF Blaustein. Beide Teams sind damit weiter im Soll.

In der Verbandsliga empfing die TG Biberach I als großer Favorit den Aufsteiger SF Mengen. Zunächst begann der Mannschaftskampf gut. Dann geriet aber Holger Namyslo an Brett fünf unter Druck und einigte sich auf ein Sicherheitsremis. Kurz darauf vergab Oliver Weiß am vierten Brett seine klare Gewinnstellung und musste sich in ein Dauerschach retten. Derweil war Wolfgang Mack an Brett zwei völlig überrollt worden. Als nun Spitzenspieler Bernhard Sinz nach einem Blackout aufgeben musste stand die TG I plötzlich mit 1:3 da und mit dem Rücken zur Wand.

Es folgte die Wende. Rainer Birkenmaier sorgte durch einen Sieg an Brett sechs für den Anschluss. Thomas Oberst verteidigte umsichtig und konnte schließlich am dritten Brett zum 3:3 ausgleichen. Die Vorentscheidung für die TG I besorgte anschließend Vadim Reimche durch einen unerwarteten Punktgewinn an Brett acht. Nach sechs Stunden Spielzeit machte TG-Topscorer Andreas Schulze mit seinem vierten Punkt im vierten Spiel am siebten Brett den Deckel schließlich drauf zum 5:3-Sieg der TG I. Mit dem knappen und zwischenzeitlich glücklichen Erfolg bleibt Biberach I alleiniger Tabellenführer und auf Wiederaufstiegskurs.

In der Bezirksliga hatte sich die TG III vorgenommen, gegen die SF Blaustein, direkter Konkurrent um den Klassenerhalt, zu punkten, und legte los wie die Feuerwehr. An Brett sieben gewann Reinhard Zielke. Andreas Ege sicherte sich das vierte Brett. Jonathan Engert verwertete einen Vorteil an Brett acht sicher zum 3:0 für die TG III. Nun sollte aber nur noch wenig zusammenlaufen. Zunächst verlor Jürgen Dollinger im Endspiel eine Figur sicherte aber noch am fünften Brett ein Remis. An Brett sechs wurde Herbert Körner nach zu passiver Spielanlage von seinem Gegner erdrückt. Pech hatte Hendrik Stolle, der das Läuferendspiel am dritten Brett nicht mehr halten konnte. Als sich auch noch der Gegenüber von Walter Scherer an Brett zwei nach einem Generalabtausch leichte Vorteile sichern und diese mit seinen Freibauern zum Sieg verwerten konnte, stand es plötzlich 3;5:3,5.

Spitzenspieler Felix Funk profitierte dann auch davon, das sein Gegner ein zwingendes Remis verschmähte und auf der Suche nach dem Gewinn die Zeit überschritt. So stand nicht nur Funks Sieg, sondern auch ein am Ende glücklicher 4;5:3,5-Mannschaftssieg für Biberach III fest. Damit hat die TG III bereits in Runde drei einen großen Schritt zum Klassenerhalt gemacht.