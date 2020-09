Zwei Jubiläen stehen im Mittelpunkt

Der Corona-Krise geschuldet, hat der Tag der Heimat des Bunds der Vertriebenen mit Kranzniederlegung am Samstag nur im kleinen Rahmen am Ehrenmal auf der Schillerhöhe stattgefunden.

Vor einer ganz kleinen Zahl von Teilnehmern wurde in diesem Jahr besonders auch zweier Jubiläen gedacht: 75 Jahre Vertreibung und 70 Jahre Charta der Vertriebenen. Bereits in seiner Begrüßung wies der Kreisvorsitzende Richard Holzberger darauf hin, dass die Rückschau und die Vergebung eine große Rolle spielten. Gleichzeitig maßgeblich sei der Gedanke, den Holzberger in einem Zitat am Schluss wiedergab: „Wer seine Vergangenheit vergisst, verliert seine Zukunft“ (Dr. Bernd Fabritius, Präsident des Bunds der Vertriebenen beim Tag der Heimat 2019 in Stuttgart). Entsprechend standen die Berichte zweier Zeitzeugen der Vertreibung und Deportation im Mittelpunkt. In dieser Zeit wurden viele Deutsche aus ihren Siedlungsgebieten auf dem Balkan und in anderen Ländern, die dem Druck zur Ausreise nicht nachgaben, in Lager verschleppt. Diese lagen im Fall von Ex-Jugoslawien im eigenen Land oder im Gebiet der ehemaligen Sowjetunion.

Als erster Zeitzeuge kam Johannes Weissbarth indirekt zu Wort. Da er selbst nicht teilnehmen konnte, wurde sein Bericht von Richard Holzberger verlesen. Er sprach für die Donauschwaben auf dem Gebiet des späteren Jugoslawiens. Dort verblieben etwa genau so viele Deutsche, wie ausgereist waren, im Gebiet der Partisanen unter Tito, nämlich rund 195 000. Diese wurden zu Volksfeinden erklärt, entweder auf dem eigenen Gebiet in Lagern inhaftiert oder deportiert. Besonders nachdenklich macht, dass auch hier ein Teil der Lager als Vernichtungslager bezeichnet wurden. Diese Gruppe der Donauschwaben zahlte mit einem Drittel Opfer einen sehr hohen Blutzoll.

Als zweiter Zeitzeuge kam im Rahmen des Totengedenkens der Kulturreferent des Kreisverbands, Adam Zirk, zu Wort. Sehr eindrücklich war sein Bericht über die Deportation und die Zustände auf dem Weg. Auch wenn die Deportierten dann in die Bundesrepublik abgeschoben wurden, den vielen Opfern, die auf dem Weg verstarben, half das nicht mehr. Im Gegensatz zu den gefallenen Soldaten finden sich diese Opfer auf keinem Friedhof. Adam Zirk schloss sein Totengedenken mit dem Hinweis, dass diese Soldatenfriedhöfe in Süd- und Osteuropa von der einheimischen Bevölkerung gepflegt werden – ein Zeichen tätiger Versöhnung. Mit dem Kranz, der von der schlesischen Landsmannschaft zwischen beiden Ansprachen niedergelgt wurde, gedachten die Teilnehmer auch am Ehrenmal drn Verstorbenen.