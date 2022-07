Zwei ganz unterschiedliche Tourentage im Estergebirge

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Ziel für den ersten Tag war schon bei der Anfahrt nach Eschenlohe zu sehen: die „Hohe Kisten“, 1922 m, aus dem Tal als felsiger Quader aus den Latschen herausragend. Noch trocken ging es – erst auf Forstwegen, dann auf schmalem Steig – durch Wald, erst Mischwald, oben zunehmend nur noch Latschen. Bei der ersten Rast, auf der Pusteralm, setzte Regen ein. Nebel kam dazu. Recht zügig, trotz der etwas unangenehmen Geröllunterlage, erreichten wir die „Hohe Kisten“ – leider ohne Sicht. Aber es war ja die Erfüllung eines Kindheitstraumes unseres Wanderfreundes Rolf. Man hätte also glücklich sein können, wären nicht Regen und auch zunehmende Kälte gewesen. Und ein Gewitter war auch noch in der Nähe.

Nass und müde erreichten wir gegen 15.30 Uhr dann die Weilheimer Hütte: eine einfache, aber gut geführte Unterkunft, zwar ohne Trockenraum, dafür aber mit reichlich Kuchen, Kaffee und Tee sowie aufwartender Gastfreundschaft. Auch beim – recht guten – Abendessen begleitete uns der Anblick diverser Wäschestücke, die über dem Ofen trockneten. Die Nachtruhe im – etwas engen – Lager endete für einige schon früh: wegen eines grandiosen Sternenhimmels.

Das erste Ziel des zweiten Tages war rasch erreicht: nach 20 Minuten waren wir auf dem Krottenkopf, 2086 m mit unendlicher Fernsicht. Das nächste Ziel: der „Hohe Fricken“ 1940 m wurde über einen sehr schönen Grat erreicht. Dann der Abstieg, er verlief über den „Predigtstuhl“ und schließlich über endlose – und mächtig in die Oberschenkel gehende – Serpentinen nach Farchant. Per Bus und Bahn ging es zurück nach Eschenlohe. Beim Blick hinauf zum wieder sichtbaren „Hohe Kisten“ war man froh, trotz des durchwachsenen Wetters und beträchtlichem1400 m Auf- und Abstieg, sicher geführt von Hans Braunger vom DAV Biberach, nach einer insgesamt tollen, abwechslungsreichen Tour, wieder am Bus zu sein.