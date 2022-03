Zwei Fahrer des AMC Biberach beim Motorsport Team Germany

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die jugendlichen AMC-Fahrer Marco Laure (11) und Linda Weber (17) sind im Jahr 2022 „Scouting-Fahrer“ beim Motorsport Team Germany, ein gemeinsames Projekt vom DMSB und der ADAC Stiftung Sport.

Der feste Förderkader besteht aus 24 Fahrern aus allen Motorsportbereichen. Im Trialbereich sind dies die beiden Förderkandidaten Jonathan und Johannes Heidel. Eine kleine Auswahl an förderungswürdigen Trial-Fahrern aus ganz Deutschland darf ebenfalls an den Trainings unter der Leitung von Jan Peters teilnehmen. Diese Fahrer stehen im Jahr 2022 unter besonderer Beobachtung und sollen in Vorbereitung auf die kommende Saison bestmöglich unterstützt werden.

Marco Laure gilt als großes Talent mit ausgezeichnetem Gespür für sein Motorrad. Er ist auch im Kader des ADAC Südbayern sowie im Bayernkader. Linda Weber fährt im Trial-Kader des ADAC Württemberg und war bis zur Auflösung des dmsj-Kaders dort bereits Gastfahrer.

Beide Fahrer freuten sich sehr über die Einladung und hatten bereits ihr erstes Training in Kerzenheim gemeinsam mit vier weiteren jugendlichen Fahrern.