Zwei Derbys stehen im Fokus

Zwei Derbys stehen in der Fußball-Kreisliga A I auf dem Spielplan. Unterschwarzach trifft zu Hause auf Bellamont. Der SV Erolzheim hat den BSC Berkheim zu Gast. Ummendorf hat erneut eine schwere Aufgabe beim SV Muttensweiler zu lösen. Alle Spiele werden am Samstag, 30. April, um 17 Uhr angepfiffen.

Unerwartet deutlich gewann der TSV Ummendorf das Heimspiel gegen den SV Erlenmoos. Doch zum Zurücklehnen bleibt keine Zeit, eine knifflige Auswärtsaufgabe beim SV Muttensweiler steht an. Ummendorf braucht die drei Punkte, denn der zweite Tabellenplatz ist längst nicht so sicher, wie es auf den ersten Blick aussieht. Beim TSV Ummendorf stehen noch spielfreie Sonntage an. Muttensweiler ist eine Mannschaft, die nie aufgibt, selbst wenn der SVM mit zwei Toren hinten liegt.

Nach einem spielfreien Wochenende mischt die LJG Unterschwarzach wieder mit. Im Heimspiel und Derby gegen den FC Bellamont darf nichts anbrennen für das Team von Trainer Iskender Coskun, wenn die Minichance auf den Relegationsplatz aufrechterhalten werden soll. Nach der Winterpause läuft es beim FC Bellamont sehr holprig, deshalb hat die LJG im Vorfeld die besseren Karten.

Der SV Erolzheim trifft im Illertalderby auf den BSC Berkheim. Beide Teams taten sich am vergangenen Spieltag sehr schwer. Der SVE ging dennoch bei Wacker Biberach mit einem knappen Sieg vom Platz. Berkheim trat gegen Winterstettenstadt erschreckend schwach auf und verlor mit 0:3. Beide Mannschaften brauchen am Samstag die Punkte dringend: Erolzheim im Kampf um den Relegationsplatz und die Berkheimer um Spielertrainer Philipp Birk-Braun im Fight um den Klassenerhalt.

Der SV Ochsenhausen II reist zum SV Kirchdorf. Der SVK hätten gern wieder einen einstelligen Tabellenplatz, den die Gäste im Moment belegen. Um wieder etwas weiter nach vorn zu kommen, reicht den Illertalern ein Remis nicht. Der SV Ochsenhausen II wäre allerdings wohl mit einem Unentschieden zufrieden.

Einen sehr guten Eindruck hinterließ die SGM Reinstetten/Hürbel im Gastspiel beim SV Eberhardzell. Am Ende hatte die SGM zwar das Nachsehen, doch für das Heimspiel gegen den FV Biberach II könnte die Partie Selbstvertrauen gebracht haben. Biberach II jedoch war zuletzt in Ochsenhausen erfolgreich und kann somit etwas beruhigt in dieses Abstiegsduell gehen. Für den FCB wäre ein Remis kein Beinbruch. Die SGM aber braucht alle Punkte.

Wieder die Butter vom Brot nehmen ließ sich der FC Wacker Biberach zuletzt gegen den SV Erolzheim. Der Mannschaft gelingt es einfach nicht, einen Vorsprung über die Zeit zu bringen. Die anstehende Auswärtsaufgabe beim SV Erlenmoos ist wieder heikel, obwohl Erlenmoos in Ummendorf Federn lassen musste und die Saison für den SVE somit praktisch gelaufen ist.