Zwei Chöre verfolgen mit gemeinsamem Konzert ein Ziel

Zwei Chöre, ein Ziel: Um Spenden für das Hospiz Haus Maria der St.-Elisabeth-Stiftung in Biberach zu sammeln, treten am Sonntag, 13. November, der Riedlinger Chor Espressivo und der Boehringer-Ingelheim Chor Biberach um 19 Uhr in der Kirche zur Heiligen Dreifaltigkeit auf dem Mittelberg in Biberach auf.

Das 35-köpfige Vokal-Ensemble des Chors Espressivo aus Riedlingen konzertiert seit mehr als 20 Jahren. Chorleiterin Carolin Fischer setzt vor allem auf englischsprachige Gospels und Spirituals. Starker Ausdruck, Dynamik und Rhythmik sowie choreografisch dargebotene Stücke sind Markenzeichen des Chors, aus dessen eigenen Reihen etliche Sängerinnen und Sänger solistisch auftreten. Begleitet wird Espressivo von einer kleinen Band mit Piano, Saxofon, Schlagzeug und Cajon.

Freude am gemeinsamen Singen und Begeisterung für unterschiedliche Musikrichtungen wie Jazz, Swing, Pop, Rock und Musicals vermittelt der Boehringer-Ingelheim-Chor Biberach unter der Leitung von Oliver Haux. Seine 30 Mitglieder bilden ein klangstarkes Team, das immer wieder durch seine Professionalität überzeugt. Beim gemeinsamen Konzert setzt der Chor auf populäre Melodien. Beide Chöre werden im Wechsel eine Auswahl an Stücken aus ihrem Repertoire präsentieren und das Konzert mit einem gemeinsamen Lied beschließen. Organisiert haben das Gospel- und Pop-Konzert die Hospizstiftung Biberach und der Förderverein.