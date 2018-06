Acht Bogenschützen der TG Biberach sind bei der Bezirksmeisterschaft im Freien angetreten. Bei herrlichem Wetter trafen sich die Schützen aus dem Bezirk Oberschwaben, die sich zuvor bei den verschiedenen Kreismeisterschaften qualifiziert hatten, in Bad Schussenried zum Wettkampf. Als Zuschauer waren Freunde, Familie und auch Zaungäste mit dabei.

Aufgrund der hohen Anzahl der Teilnehmer wurde das Turnier in zwei Durchgänge aufgeteilt. Am Vormittag errang Andreas Langen in der Kategorie Blankbogen Herren mit 405 Ringen den siebten Platz. Am Nachmittag waren die anderen TG-Schützen gefragt. Der Langbogenschütze Ralf Buchmüller erkämpfte sich bei den Herren mit 434 Ringen den fünften Platz. Die anderen Teilnehmer der TG Biberach traten in der Kategorie Recurve an. Hier erreichte Sandro Castrignanò mit 511 Ringen den zehnten Platz in der Herrenklasse. Maria Drerup errang in der Damenklasse mit 383 Ringen den siebten Platz.

In der etwas älteren Generation erkämpften sich Hans Süßmuth (517 Ringe) und Monika Braun (514 Ringe) den elften Platz bei den Herren beziehungsweise dritten Platz bei den Damen in der Masterklasse. In der Seniorenklasse errang Günter Schilling mit 641 Ringen den ersten Platz. Gefreut hat er sich mit Radmila Schilling, die mit 563 Ringen den ersten Platz in der Seniorinnenklasse gewann. Mit diesem Gesamtergebnis wird die Qualifizierung der einzelnen Schützen zur Landesmeisterschaft mit Spannung erwartet.