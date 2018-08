Zwei Bezirksliga-Duelle stehen an

13 der angesetzten 16 Partien der zweiten Runde im Fußball-Bezirkspokal werden am Mittwoch, 15. August (Anpfiff ist jeweils um 18.30 Uhr), ausgetragen. Dabei kommt es zu Bezirksliga-Duellen in Ummendorf und Schwendi. Der dritte Bezirksliga-Vergleich zwischen der TSG Achstetten und dem TSV Kirchberg wurde auf Donnerstag, 6. September, terminiert. Am Mittwoch, 29. August, steigen die Partien zwischen der SGM Attenweiler/Oggelsbeuren und dem Vorsaison-Finalisten SV Schemmerhofen sowie zwischen dem SV Alberweiler und dem SV Reinstetten.

FV Biberach II – SV Mietingen. Rein von der Papierform her ist die Aufgabe für die wieder im Spielbetrieb befindliche zweite Garnitur des Landesligisten FV Biberach gegen den Bezirksligisten kaum lösbar. Wenn der gut gestartete SVM dann auch mit der nötigen Ernsthaftigkeit in diese Partie geht, dürfte dem Achtelfinaleinzug der Voltenauer-Truppe nur wenig im Weg stehen.

SV Winterstettenstadt – VfB Gutenzell. Der gastgebende A-I-Ligist konnte außer einem Sieg im Elfmeterschießen in Runde eins beim B-I-Ligisten SV Ringschnait II noch keinen Leistungsnachweis abliefern. Auch der Rekordpokalsieger aus Gutenzell hatte am ersten Spieltag spielfrei, bringt aber die Empfehlung eines 4:0-Erstrundensiegs in Berkheim mit und ist deshalb Favorit.

SGM Warthausen/Birkenhard – SV Ringschnait. Ein 8:0-Kantersieg aus der ersten Pokalrunde und ein 3:2-Sieg beim SV Schemmerhofen sprechen für eine gute Frühform der SGM. Das torlose Remis beim SVR-Auftakt gibt noch wenig Aufschlüsse über die wahre Leistungsstärke des Viertelfinalisten der Vorsaison. Die Aufgabe beim spielstarken A-II-Ligisten könnte knifflig werden.

SGM Altheim/Schemmerberg – FC Bellamont. Beim bisher einzigen Aufeinandertreffen der beiden A-Ligisten gab es in der Pokalsaison 15/16 einen Sieg für die SGM. Den will man nun nach dem verunglückten Ligastart wiederholen. Auch beim FCB gab es eine Niederlage zum Auftakt, immerhin gelang in den Vorjahren schon öfter der Vorstoß ins Achtelfinale. Dieses ist nun auch das erklärte Ziel.

SV Baustetten II – SV Burgrieden. Die Gastgeber sorgten in der ersten Pokalrunde mit dem 2:1-Sieg gegen den Bezirksligisten SV Eberhardzell für die Überraschung. Einen ähnlichen Kraftakt wünscht man sich nun gegen den aktuellen Tabellenführer der A II, der sowohl im Pokal als auch in der Liga bisher sehr überzeugende Vorstellungen bot. Die Gäste sind klarer Favorit.

SV Mittelbuch – SC Schönebürg. Besser hätte der Saisonbeginn für den A-I-Aufsteiger kaum ausfallen können. Nach dem 4:0-Auftaktsieg ist der SVM Tabellenführer und mittlerweile seit mehr als einem Jahr auf eigenem Platz ungeschlagen. Das exakte Kontrastprogramm bot der SCS, der beim Auftakt mit 0:5 in Burgrieden unter die Räder kam. Im Pokalwettbewerb will man nun Wiedergutmachung betreiben.

TSV Ummendorf – SV Baustetten. Selbstvertrauen tanken für die kommenden Ligaaufgaben – unter dieser Prämisse steht wohl das Duell der zum Ligastart geschlagenen Bezirksliga-Aufsteiger. Die Gastgeber hatten schon in Runde eins beim Sieg nach Elfmeterschießen in Laupertshausen ihre liebe Müh und Not. Sportlich deutlich wertvoller war der Erstrundensieg des SVB gegen Pokalverteidiger Sulmetingen.

TSG Achstetten II – SV Erlenmoos. Der aktuelle B-I-Spitzenreiter sorgte in Runde eins mit einem 1:0-Sieg gegen die klassenhöhere SG Mettenberg für eine kleine Überraschung und will nun diesen Coup gegen den A-I-Vertreter wiederholen. Der überzeugte beim 6:0-Sieg in Pokalrunde eins in Rißegg und bot auch zum Saisonstart in Haslach eine ansprechende Partie. Die Gäste sind leichter Favorit.

SV Mietingen II – SV Dettingen. Der A-II-Ligist überzeugte beim Erstrundenerfolg gegen Wacker Biberach, den Ligaauftakt setzte die zweite Garnitur des Bezirksligisten aber deutlich in den Sand. Mehr als die klare Außenseiterrolle kann dem SVM II gegen den gut gestarteten Gast nicht eingeräumt werden. Der fühlt sich in Mietingen traditionell wohl und siegte zuletzt auch gegen die erste Mannschaft regelmäßig.

SGM Reinstetten/Hürbel – SV Ochsenhausen II. Mehr Derby geht nicht. Der gut in die Saison gestartete B-II-Ligist spekuliert beim prestigeträchtigen Lokalkampf nicht unbegründet auf den Einzug ins Pokalachtelfinale. Die Gäste bringen als Hypothek eine 0:4-Auftaktniederlage ins Waldstadion mit, im Derby soll sich aber der Ein-Klassen-Unterschied ergebnistechnisch niederschlagen.

SV Äpfingen – SV Muttensweiler. Für die Gastgeber ist es bereits der dritte Pokalauftritt, in der Qualifikation schaltete man Haslach aus, in Runde eins den hoch gewetteten Bezirksligisten FV Olympia Laupheim II. Gegen diese Heimstärke kämpft nun der A-I-Verteter an, der außer beim Erstrundensieg noch kein Pflichtspiel bestritten hat. Ein Sieg wäre die richtige Einstimmung für den Ligaauftakt des SVM.

LJG Unterschwarzach – FC Mittelbiberach. Die Gastgeber boten beim Auftakt in Erolzheim eine sehr starke Partie, trotzdem ging man leer aus. Gegen den Ligakontrahenten ging man in der Vorsaison zweimal als Verlierer vom Platz. Schon aufgrund dieser Bilanz geht der gut in die Saison gestartete und seit April ungeschlagene Gast aus Mittelbiberach als Favorit in die Partie.

SF Schwendi – SV Baltringen. Zwei Wochen vor dem Ligavergleich mit umgekehrtem Heimrecht kreuzen die zum Auftakt sieglosen Bezirksligisten die Klingen. Die SFS boten beim Meisterfavoriten Mietingen trotz einer Niederlage eine sehr ansprechende Partie, die Gäste trotzten dem Mitfavoriten Ringschnait immerhin einen Punkt ab. Einen ausgemachten Favoriten gibt es für diese Partie nicht.