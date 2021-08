Zwei Bezirksliga-Duelle warten im Achtelfinale

Zwei Bezirksliga-Duelle stehen im Achtelfinale des Lotto-Bezirkspokals Riß an: Der SV Baltringen empfängt den SV Steinhausen/Rottum und der TSV Kirchberg empfängt den SV Baustetten. Das hat die Auslosung des Achtelfinales in der Toto-Lotto-Annahmestelle Braun im Kaufland in Laupheim ergeben.

Alle weiteren Bezirksligisten müssen in dieser dritten Runde reisen: Diese wird am Mittwoch, 8. September, 18 Uhr, ausgetragen. Zwei reine Kreisliga-A-Duelle steigen in Biberach und Ummendorf. Der letzte Kreisliga-B-Vertreter im Wettbewerb, FV Rot/Laupheim, erwartet den A-Ligisten SV Winterstettenstadt.

Die Begegnungen im Überblick: SV Baltringen – SV Steinhausen/Rottum, TSV Kirchberg – SV Baustetten, SV Burgrieden – SV Eberhardzell, SV Ellwangen – SV Reinstetten, SGM Schemmerhofen II – VfB Gutenzell, TSV Ummendorf – FV Biberach II, FC Wacker Biberach – SGM Rot/Haslach, FV Rot – SV Winterstettenstadt.