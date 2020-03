Zwei berauschte Fahrer erwischt

Die Polizei hat am Samstag zwei berauschte Fahrer in Biberach aus dem Verkehr gezogen. Laut Polizeibericht fuhr ein 20-Jähriger gegen 17 Uhr in der Mittelbergstraße. Eine Polizeistreife stoppte den VW. Bei der Kontrolle hatten die Polizisten den Verdacht, dass der 20-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Test bestätigte dies. Sein Auto musste er stehen lassen und in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben.

Gleich erging es einem 28-Jährigen in der Rollinstraße. Der fuhr mit seinem E-Scooter auf dem Radweg. Allerdings ohne Versicherungskennzeichen und ohne Versicherungsschutz. Polizisten stoppten den Mann. Auch bei ihm bestand der Verdacht, dass Drogen genommen hatte. Ein Drogentest zeigte an, dass die Beamten richtig lagen. Auch er musste eine Blutprobe abgeben. Er sieht nun einer Anzeige wegen Fahrens unter Drogen und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz entgegen.