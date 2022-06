Zwei Architekturführungen in Biberach

Beim Tag der Architektur am Samstag, 25. Juni, setzt die Architektenkammer Baden-Württemberg (AKBW) den Schwerpunkt auf das Bauen im Bestand. Dazu gibt es auch zwei Führungen in der Biberacher Altstadt.

Bauem im Bestand ist das Megathema des Bausektors, denn Ressourcen- und Flächenverbrauch zu minimieren sowie die Gebäude dem Klimawandel anzupassen geben den Rahmen künftiger Bautätigkeit vor. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind zu den kostenlosen Besichtigungstouren eingeladen, um unter fachkundiger Führung durch Ehrenamtliche der AKBW modernisierte Bauten von innen und außen kennenzulernen.

Zu Fuß führen zwei Touren der örtlichen Kammergruppe zu mehreren Gebäuden in der Biberacher Altstadt. Alle Projekte setzen sich auf unterschiedliche Weise mit der historischen Bausubstanz auseinander. Die erste Tour startet um 14 Uhr am Viehmarktplatz. Am Marktplatz wird unter Führung der freien Architektin Corinna Wagner der historische Salzstadel besichtigt. Anschließend führen Ralf Münz vom Architekturbüro Münz sowie Sascha Mildenberger vom Amt für Hochbau und Gebäudemanagement durch das Biberacher Rathaus.

In einer zweiten Tour um 16 Uhr kann das Stadtarchiv (Roter Bau) in der Waldseer Straße besucht werden. Siegfried Kopf-Jasinski vom Amt für Hochbau und Gebäudemangement führt die Gruppe. Nicht zuletzt wird der Umbau Sport Heinzel angesteuert. Auch hier konnte das zuständige Architekturbüro JKLM für eine Führung gewonnen werden. Ein gemeinsamer Ausklang am Viehmarktplatz mit Snacks und Getränken rundet den Tag der Architektur in Biberach ab.

Während der gemeinsamen Besichtigungstouren bietet sich den Teilnehmenden die Gelegenheit zum Gespräch mit Architektinnen und Architekten, aber auch mit der Bauherrschaft. Fragen zur Gestaltung, Konstruktion oder Wirtschaftlichkeit haben hier genauso ihren Platz wie solche zur Energieeffizienz, Barrierefreiheit oder Stadtplanung. Banner und Flaggen in Türkis machen in diesem Jahr auf den Tag optisch aufmerksam. Ein aktualisiertes Architektur-Glossar mit den wichtigsten Begriffen des Planens und Bauens gibt es für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Tourstart.

Der bundesweite Tag der Architektur findet bereits zum 27. Mal statt. Insgesamt beteiligen sich landesweit rund 30 Kammergruppen mit einem eigenen Angebot. Welche Objekte in den Stadt- und Landkreisen zu besichtigen sind, steht unter www.akbw.de/tag-der-architektur/